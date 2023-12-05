Вночі росіяни атакували об’єкт інфраструктури на Львівщині.

У ніч на вівторок, 5 грудня, росіяни атакували безпілотниками Львівську область. За даними очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, ворог вдарив по об’єкту інфраструктури.

Повітряна тривога у Львівській області тривала із 02:43 по 04:58. Під час тривоги росіяни вдарили безпілотниками по об’єкту інфраструктури у межах області. На місці виникла пожежа, яку оперативно загасили.

«Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає», – написав Максим Козицький.

За даними Повітряних сил, у ніч на 5 грудня Росія атакувала Україну 17 дронами та шістьма зенітними керованими ракетами ЗРК С-300. Вдалося знищити 10 ворожих безпілотників.