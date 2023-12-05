Майже вічні цінності

Зима традиційно прийшла несподівано, фури на кордоні продовжують нецензурно лаятися, нардепи звично безуглять. В цілому, як казали колись Брати, "всьо чотко". Огляд подій тижня в Україні.

Вибори тижня



Виявляється, що об’єднати парламентарів з абсолютно різними політичними вподобаннями може питання виборів. Лише на минулому тижні стало відомо, що ще на початку другої декади листопада народні депутати зібралися на Закарпатті й вирішили, що електоральний здвиг таки "не на часі". На сайті Верховної Ради народні обранці про це відзвітували: "Ми дійшли згоди, що майбутні вільні і чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни і завершення дії воєнного стану з часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану)".

Потенційні виборці, крім існування словосполучення "діалог Жана Моне", взнали, що законодавці, які б за інших обставин на одному полі гусей не пасли, поставили свої підписи під документом, який назвали меморандумом. Автограф Давида Арахамії від фракції "Слуги народу" сусідить із розчерком Юлії Тимошенко від "Батьківщини", Ірини Геращенко як співголови фракції "Євросолідарності" та з Олександри Устинової від "Голосу".

Про електоральне майбутнє народні депутати пророкують: "Ми також усвідомлюємо, що в результаті війни і її наслідків проведення виборів буде пов'язано з унікальними викликами, які зажадають широкого політичного консенсусу для їх успішного вирішення. Тому в рамках наступного діалогу Жана Моне ми продовжимо наш обмін думками про принципи, які можуть стати наріжними каменями майбутніх виборів в Україні".

Тобто історія з виборами чи невиборами матиме продовження.





Нововведення тижня

Страхи про підвищення тарифів на комунальні послуги можна відкласти до кінця опалювального сезону. Принаймні в цьому переконує споживачів газу, води й електроенергії уряд. 2,64 гривні за кіловат-годину і 7,96 гривень за кубометр газу залишаться константними до того часу, як бузьки прилетять. Трохи складніше з тарифами на воду, бо їх встановлюють для кожної області окремо, і тут поле для маневру є.

Пенсіонерів у грудні тішитиме не лише сам факт того, що вони дожили до пенсії, а й доплата, яку вони отримуватимуть з цього місяця. Громадянам, які в листопаді відсвяткували 70-річний ювілей, додадуть 300 гривень, тим, кому виповнилося 75 років – 456 гривень, для пенсіонерів 80 років і старше – 570 гривень.

І геть радісними будуть нумізмати, які колекціонують іноземну валюту. З грудня НБУ скасував усі обмеження на обсяги можливого продажу готівкової іноземної валюти населенню – тобто купувати долари, євро і навіть південноафриканські ранди можна хоч жменями, хоч валізами, хоч вагонами.

Є ще нововведення стосовно роботи ТЦК (військкомати), але історії з демобілізацією, скасуванням відстрочки від служби для військовозобов'язаних, які отримують другу або третю вищу освіту тощо, остаточно не прописані, тому почекаємо.

Кордон тижня

Версія про те, що час від часу п’ятий Президент України заходить в Офіс шостого Президента з торбою цукерок, які дарує всім, кого бачить, укотре підтвердилася. Команда Володимира Зеленського з якоїсь тільки їй відомої причини не дає широким колам громадськості забути про Петра Порошенка.

Цього разу для резонансу довкола Петра Олексійовича майданчиком знову було обрано державний кордон. Лідер «Європейської солідарності» мав на меті відвідати саміт Міжнародного демократичного союзу, що відбувався в Сполучених Штатах. Як законослухняний громадянин, Порошенко покинути територію України вирішив легальним шляхом у пункті пропуску "Краковець-Корчова". Саме там прикордонники повідомили народному депутатові, що підписане Головою Верховної Ради відрядження скасоване і до Вашинґтона він потрапити не зможе.

"Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту. У Польщі та США у мене заплановані десятки зустрічей. З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам Росію не перемогти", – прокоментував подію потім сам Порошенко.

А наступного дня Служба безпеки України оприлюднила свою версію. За інформацією фахівців цієї установи, Порошенко за кордоном планував зустрітися із проросійським прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, а СБУ довідалися, що росіяни хотіли використати цю зустріч проти України. Саме тому керівництво ВРУ не надало дозволу на закордонне відрядження Порошенку.

Пояснення трохи на голову не налазить, але в інформаційному просторі Петро Олексійович на кілька годин став знову популярним, за що має подякувати своїм опонентам.



Ганьба тижня

Так само як про ООН тепер можна говорити і про Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – або добре, або нічого. Структура, яка відзначилася самопопуляризацією в фільмі «Юрик», де вони врятували весь Маріуполь, але потім щось пішло не так, тепер запросила на своє засідання реінкарнацію Рібентропа у вигляді міністра закордонних справ РФ Лаврова.

Нічим особливим росіянин у столиці Північної Македонії, де відбувалася зустріч дипломатів, не відзначився – журналістам нахамив, молдованам пообіцяв «гібридну війну» і поінформував європейців про те, що вони планують знищити територію, яку він називає своєю батьківщиною.

Порядні люди той потік свідомості не слухали, а діагноз ОБСЄ як майданчику, де дозволяють відкривати рот навіть Лаврову, ще напередодні зібрання в Скоп’є поставив вітчизняний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: «Якщо ми дійсно хочемо врятувати ОБСЄ, то ми маємо або перезаснувати ОБСЄ без Росії, або знайти шлях, щоб виключити Росію з ОБСЄ».