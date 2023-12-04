Об’єднання українців у Польщі засуджує скандальне рішення польського  Інституту національної пам’яті.

Заява Об’єднання українців у Польщі з приводу припинення розслідування у справі акції «Вісла» Інститутом національної пам’яті

28 листопада 2023 року Інститут національної пам’яті опублікував повідомлення Галузевої комісії з переслідування злочинів проти польського народу в Ряшеві за підписом прокурора Артура Грабовського про припинення розслідування у справі “рішення про переселення у 1947 році в рамках акції “Вісла” мешканців південно-східної Польщі”. Про те, що акція “Вісла” була злочином проти людяності та комуністичним злочином, заявляли, зокрема, Об’єднання українців у Польщі та Об’єднання лемків. Розслідування, яке тривало вже кільканадцять років, не знайшло підстав для визнання злочинного характеру депортації українців, здійсненої владою комуністичної Польщі. В обґрунтуванні рішення ІНП представив ключові висновки розслідування, які стосуються кількох питань, пов’язаних з депортацією 1947 року: її причин і мети, характеру, застосованих критеріїв національності, обґрунтування (необхідність боротьби з ОУН-УПА), умов поселення.

Кожен з цих аспектів, описаних в обґрунтуванні ІНП, представляє “реальність навиворіт” стосовно того, що пережили громадяни Республіки Польща української національності, депортовані зі своїх Малих Батьківщин у 1947 році. Прокурор оминув тисячі свідчень депортованих, факт існування концентраційного табору в Явожно, не зауважив постанови польського Сенату від 1990 року, декларацій польських президентів у чергові річниці акції “Вісла”, заяви омбудсмена про злочинний характер цієї акції, нарешті, величезну кількість праць польських та українських істориків (зокрема, опублікованих ІНП). Багато з цих публікацій аналізують ґенезу, перебіг і наслідки комуністичної депортації та однозначно показують, що акція “Вісла” була злочином, зокрема злочином проти людяності.

ІНП є органом польської держави, що повинен реалізувати законне завдання: “жодні незаконні дії держави проти громадян не можуть бути захищені таємницею та не можуть бути забутими”. Цей орган після кільканадцятирічного розслідування дійшов висновку, що примусова депортація українців, здійснена силовими структурами комуністичної Польщі, позбавлення їх домівок, доробку усього життя, застосований терор, руйнування інституцій та розпорошення з метою національної асиміляції, здійснені з метою “остаточного вирішення українського питання” – як це записано у Протоколі Комісії державної безпеки від 16 квітня 1947 року – не є злочином. З обґрунтування ІНП, що міститься у документі про припинення розслідування від 2023 року, також випливає, що комуністична депортація була прикладом гуманізму і навіть відповідала потребам та очікуванням депортованих. Тому “з висновків слідства однозначно випливає, що переселення мали превентивний і захисний характер. Їхньою метою не було переслідування будь-якої національної групи, а тим більше її знищення”.

Показово, що ІНП, який повинен розслідувати та документувати комуністичні злочини, тобто злочини, скоєні державними функціонерами, які діяли від імені комуністичної держави, не тільки не здатен побачити та оцінити реально скоєні злочини, що були і є очевидними, але, що вражає, вихваляє та виправдовує ці злочини.

Формулювання, що містяться в обґрунтуванні прокурора ІНП щодо припинення розслідування у справі про післявоєнну депортацію українців, посилаються і легітимізують аргументи з арсеналу пропаганди часів ПНР. Цього типу аргументація та риторика повторювалась і повторюється польськими націоналістичними кресовими колами. Сьогодні вона також збагачується аргументами, що надходять з путінської росії.

Вважаємо, що рішення про припинення розслідування Інституту національної пам’яті та наведене обґрунтування є актом диверсії проти зусиль і діяльності, яку протягом десятиліть здійснюють науковці та кола, що працюють задля польсько-українського порозуміння та примирення, яке має вирішальне значення для безпеки наших двох народів, а також Польщі та України в ситуації, коли росія веде повномасштабну війну проти України та Європи (в тому числі Польщі).

З огляду на вищевикладене, звертаємося до влади Республіки Польща та всіх, для кого важлива повага до правди та елементарне почуття справедливості, вжити заходів, які дозволять однозначно оцінити як злочинний характер акції “Вісла”, так і дії ІНП як органу польської держави.

Об’єднання українців у Польщі, статутною метою якого є діяльність для захисту та збереження української національної меншини, вживатиме всіх передбачених законодавством заходів, спрямованих на оскарження рішення про припинення розслідування та для повторного дослідження злочинного характеру акції “Вісла” в ім’я поваги до правди та документального підтвердження завданої нею кривди.

За дорученням Головної управи Об’єднання українців у Польщі

Мирослав Скірка, голова