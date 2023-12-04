Американський есмінець відбив атаку дронів у Червоному морі.

Відомо, що нападали єменські хусити.

Американський есмінець USS Carney та кілька цивільних суден були в неділю, третього грудня, атаковані у Червоному морі. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на заяву міністерства оборони США. Пізніше єменські хусити заявили про напад на два кораблі, які, на їхню думку, пов'язані з Ізраїлем, але не визнали, що атакували судно ВМС США.

Пентаґон не наводить поки що додаткових подробиць. Зокрема у повідомленні американського військового відомства не йдеться про те, чи постраждав якийсь із кораблів.

«У неділю було чотири напади на три різні комерційні судна в міжнародних водах у південній частині Червоного моря», – йдеться в повідомленні. Командування уточнює, що на сигнали лиха відреагував есмінець ВМС США USS Carney, який «надав допомогу» і збив три дрони.

У повідомленні американського командування наголошується, що такі атаки «є прямою загрозою міжнародній торгівлі та безпеці на морі». «У нас також є всі підстави вважати, що ці напади, хоч і були скоєні хуситами з Ємену, повністю підтримав Іран. Сполучені Штати розглянуть усі належні заходи у відповідь у повній координації зі своїми міжнародними союзниками і партнерами», – заявив Пентаґон.