644-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 146 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 119 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:40 Рівень споживання електроенергії стрімко зростає, диспетчерський центр Укренерго прогнозує, що споживання буде триматися на максимумі протягом дня через погіршення погодних умов, похмура погода впливає на зменшення виробництва «зеленої» генерації, і головне – відновлення споживання в регіонах, постраждалих через негоду.

Але електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

11:35 Станом на нинішній ранок через негоду знеструмлено 368 населених пунктів (вчора було 559, позавчора – 2046) в Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях, повідомили в Укренерго.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 444 населені пункти (вчора було 443, позавчора – 530), через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.

11:20 Американські штати, республіканські представники яких голосують проти допомоги Україні, найбільше виграють від інвестицій, спрямованих на виробництво боєприпасів і зброї, щоб компенсувати відправлені в Україну, показують розповсюджені Адміністрацією президента США Джо Байдена дані.

Так, Пенсильванія отримала 2,364 мільярда доларів у вигляді витрат та інвестицій на виробництво зброї та боєприпасів, а троє з восьми республіканських членів Конґресу від штату голосували проти підтримки України.

Аризона отримала 2,196 млрд доларів, а троє з шести представників республіканців проголосували проти допомоги Україні.

Техас отримав 1,45 млрд доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння, а 18 з 25 представників республіканців проголосували проти допомоги Україні.

Під час свого останнього запиту на 106 мільярдів доларів нових коштів для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та охорони кордонів президент США Джо Байден 20 жовтня наголосив, що зброя для України – це робочі місця для американців: частина грошей піде американським компаніям на заміну обладнання, відправленого за кордон. Він також згадав ракетні системи Patriot, які виробляє компанія RTX (RTX.N) Raytheon в Аризоні, й "артилерійські снаряди, вироблені в 12 штатах по всій країні", зокрема Пенсильванії, Огайо і Техасі.

Розповсюджені дані демонструють, що найбільше виграють т.зв. фіолетові хиткі штати (swing state), які фактично визначають переможця президентських виборів.

11:00 Путін не піде на мир в Україні, поки не дізнається результатів виборів президента США в листопаді 2024 року, заявив не названий високопоставлений представник Держдепартаменту США після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

10:55 Швидкий вступ України в НАТО переконає російського диктатора Путіна у безцільності війни в Україні, сказав колишній посол Сполучених Штатів при НАТО та представник США по Україні Курт Волкер під час конференції у Європарламенті, зазначивши:

"Переконаний, що політика НАТО сьогодні мимохідь надсилає сигнал для Путіна продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити цілком протилежне послання – що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для Путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для Росії – руйнівним. Можна говорити, зокрема у форматі Ради НАТО – Україна, що означатиме для України стаття 5-та і якими будуть кроки з боку Альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття 5-та не містить специфічних зобов’язань відряджати війська – вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки – це все НАТО вже надає Україні. Водночас НАТО може зробити більше для допомоги Україні. Зокрема це стосується надання спроможностей для розмінування, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути у Чорному морі. НАТО може розпочати місії з забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що заперечить претензії Росії на право атакувати цивільні судна третіх країн у міжнародних водах – такі дії РФ прямо дорівнюють піратству. НАТО також може прямо долучитися до повітряного захисту України. Надання відповідного обладнання є добрим початком, наразі справи є кращими, ніж раніше. Але я думаю, що Альянс може зробити більше, прямо допомагаючи Україні з протиповітряною обороною. Із заходу Україна межує з країнами НАТО, що дозволяє використовувати спроможності для повітряного захисту великих населених пунктів або об’єктів цивільної інфраструктури".

10:40 У Єврокомісії не бачать значних негативних наслідків для європейських ринків від українського агроімпорту, заявив директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії П'єр Баску, що доповідав на засіданні комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку в Брюсселі: "Ми відстежуємо обсяги, ми відстежуємо динаміку цін, імпортну ціну на національному рівні, а також ціни на рівні ЄС, і ми публікуємо моніторинговий звіт кожні два місяці. Тож поки що ми не бачимо якихось дуже значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС".

На засіданні зазначено, що "коридори солідарності" стали рятівними для української економіки і дозволили експортувати понад 108 мільйонів тонн товарів та імпортувати 38 мільйонів тонн іншої продукції на загальну суму 123 мільярди євро. Однак сплеск експорту до ЄС, який є таким важливим для української економіки, "мав певний непередбачуваний ефект на деяких регіональних ринках у прифронтових країнах-членах, а також спричинив тиск у певних секторах у ЄС", тому необхідно мінімізувати негативний вплив на європейських фермерів.

Віцепрезидентка аграрного комітету Мазалі Агілар заявила, що іспанські порти переповнені зерном не тільки з України, а й із Росії за неймовірно низькими цінами.

На відміну від зерна, імпорт українського цукру до Європи не викликає занепокоєння – ціни на цукор перевищують 800 євро за тонну, тобто є надзвичайно високими в історичному аспекті. В ЄС виробництво цукру цього року, за оцінками, сягне близько 15,6 млн т, а це означає, що імпорт буде необхідним.

10:30 У районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області один із підрозділів російської 810-ї окремої бригади морської піхоти відмовився виконувати наказ іти на штурм позицій Сил оборони України, мотивуючи відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами та відсутністю розвідувальних даних повідомив в етері телемаратону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження, встановлені росіянами: карти цих мінних полів засекречені, а інформація штурмовим підрозділам російських окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат. Протягом місяця внаслідок підривів на власних мінах втрати 810-ї бригади морської піхоти РФ становили близько 50 осіб. У районі тимчасово купованої Піщанівки Херсонської області за останній тиждень унаслідок артилерійських ударів та атак дронів 28-й мотострілецький полк 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї армії Південного військового округу РФ втратив 30 бійців. До січня 2024 року російським окупантам їхнє командування заборонило проводити ротації, надавати відпустки та залишати місця дислокації, окрім підрозділів забезпечення. Основні склади забезпечення загарбників розміщені в районі тимчасово окупованого Перевального, що в Криму. Видача провізії здійснюється на кілька днів, а створення запасів та складів у місцях дислокації не передбачено через високу імовірність їх ураження Силами оборони України, зазначив Ковальов.

10:20 У Шепетівському районі Хмельницької області внаслідок нічної російської атаки від уламків збитого ударного БПЛА пошкоджень зазнало приміщення агропідприємства, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Пошкоджено дах, вікна та двері приміщення, інформація про потерпілих не надходила.

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

162,2% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

59,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

172,3% автомобільної техніки (з них 2,5% за минулий тиждень),

256,7% артилерійських систем (з них 3,4% за минулий тиждень),

81,6% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

42,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини, повідомили в Повітряних силах.

Усього в ударі було задіяно:

21 ударний БплА «Shahed-136/131»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни. До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. У результаті бойової роботи всі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської (1 БПЛА), Миколаївської (2 БПЛА), Дніпропетровської (8 БПЛА), Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя не досягла бажаної цілі.

За минулі сім днів російські війська випустили по Україні 109 ударних БпЛА типу «Shahed», 107 з них (98,2%) було знищено.

09:40 У зв'язку з негодою в Україні залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на 2 автодорогах Миколаївської області: Т-15-06 "Миколаїв – Доманівка – Берізки"; Т-15-10 "Арбузинка – Нова Одеса", повідомила зранку Державна служба з надзвичайних ситуацій. За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

09:30 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін у своїй вчорашній промові знову озвучив концепцію російської ідентичності, що складається з двох частин: "російської нації", яка, мовляв, включає росіян, українців і білорусів, і ширшого "російського світу", що включає інші несхіднослов'янські етноси як у сучасній Росії, так і на колишніх територіях СРСР та Російської імперії. Формулювання Путіна про російську націю (яка включає українців і в якій домінує Москва) повторює давні виправдання Кремля для вторгнення в Україну й агресії проти її сусідів, а заява Путіна про те, що "західна русофобія" зачіпає всі етноси в російській державі, ймовірно, має на меті згуртувати підтримку путінської війни серед російських громадян, які не є етнічними росіянами.

• Глава підконтрольної Кремлю російської православної церкви патріарх московський Кірілл заявив, що Росії необхідно "суттєво скоригувати" свою міграційну політику задля "збереження російської культури", підкреслюючи відчутну перевагу етнічних росіян над іншими регіональними етнічними групами. Антимігрантська та ксенофобська риторика патріарха Кірілла більше пов’язана з політикою російського уряду щодо мігрантів та неросійських етнічних груп у Росії, ніж заявлена ​​Путіним інклюзивність «русского мира».

• Російські чиновники, схоже, намагаються ще більше обмежити права мігрантів, які живуть у Росії, ймовірно, для того, щоб підтримати зусилля з примусу мігрантів до військової служби, водночас заспокоюючи все більшу кількість ксенофобських російських ультранаціоналістів.

• Кремль продовжує приділяти значну увагу створенню інформаційної підготовки до майбутніх президентських виборів у Росії 2024 року і, ймовірно, офіційно розпочне "кампанію" Путіна 14 грудня.

• Речник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов заявив 28 листопада, що невстановлені особи отруїли дружину керівника ГУР Кирила Буданова Мар'яну Буданову.

• Президент Росії Путін підписав закон про значне збільшення федеральних витрат у 2024 році, що, як повідомляється, включає рекордний рівень витрат на оборону.

• Популярний російський мілблогер продовжує висвітлювати проблеми середньої ланки командування російських військ, що діють на східному (лівому) березі Херсонської області, на тлі постійних скарг на слабкість російських сил і вразливість російських наземних ліній комунікацій на східному березі.

• Російське інсайдерське джерело повідомило 28 листопада, що російська влада затримала ще щонайменше трьох співробітників ФСБ у Москві у зв'язку зі справою про хабарництво на суму 5 мільярдів рублів (55,6 мільйона доларів).

• Заступник міністра оборони Ірану бригадний генерал Мехді Фархі оголосив 28 листопада, що Росія та Іран фіналізували закупівлю російських літаків.

• Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров оголосив 27 листопада, що Чечня сформувала два нові полки й один батальйон, підпорядковані міністерству оборони Росії, а також оперативний батальйон, підпорядкований росгвардії.

• Окупаційні адміністрації Донецької та Луганської областей 28 листопада підписали угоду щодо встановлення тісніших економічних зв'язків з Ростовською та Воронезькою областями.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: