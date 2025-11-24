1370-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:10 Зеленський заявив, що у кроках, які Київ узгодив із Вашингтоном щодо закінчення війни в Україні, "вдалося зберегти на столі надзвичайно чутливі питання". Зокрема, це звільнення всіх цивільних та військових із російського полону, а також повернення викрадених Росією українських дітей.

14:35 В Європі побоюються, що Трамп припинить будь-яку підтримку України, розчарувавшись через провал своїх зусиль щодо врегулювання розв’язаної РФ війни, пише Financial Times з посиланням на джерела.

14:00 Трамп припустив, що в мирних переговорах між Україною та Росією "може статися щось хороше".

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу??? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови Америку!"

13:25 Однією з ключових умов мирних переговорів має бути повне неприйняття будь-якого правового визнання російської окупації українських територій, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Водночас ми маємо чітко позначити українські червоні лінії, за які ніхто не має права зайти, ані фізично, ані юридично, ані морально. Жодного правового визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень щодо Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати майбутні альянси. Будь-який справжній мирний процес має грунтуватися на дуже зрозумілому принципі: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Так і ніколи не відмовлялись ми від власної мови, від своєї віри від національної ідентичності".

12:50 Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем вважає, що Конгрес США також "повинен мати можливість" долучитися до розгляду "мирного плану" для завершення війни Росії проти України.

12:15 Колишній міністр внутрішніх справ Сініша Каран переміг на дострокових президентських виборах у Республіці Сербській у складі Боснії і Герцеговини, пише Reuters. Зазначається, що Каран є близьким соратником попереднього проросійського лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка. Президентський мандат триватиме менше ніж рік, оскільки загальнонаціональні вибори заплановані на жовтень 2026-го.

11:40 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не підтримує ідею повернення Росії до G8. За словами канцлера, повернення до формату G8 може бути узгоджено лише на основі консенсусу всіх членів. Зазначається, що раніше таку ж позицію висловив президент Франції Емманюель Макрон, заявивши, що передумов для повторного прийняття Росії до G8 наразі немає.

"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи".

11:05 Вночі росіяни здійснили дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок цього найскладнішою є ситуація на Дніпропетровщині, там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів, ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину, повідомили в Укренерго.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання обсягом від 0,5 до 3 черг. Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 13,3% вищим, ніж в цей час минулого робочого дня. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження споживання порівняно з кінцем минулого тижня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина – зниження температури у більшості регіонів України.

10:45 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 162 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, понад 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (77%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. Є жертви серед цивільного населення.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1027 із 1205 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:25 Російські війська завдали удар по селу Біленьке Запорізького району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Постраждали дві людини.

10:20 Російські війська вранці вдарили безпілотником по Чернігову, повідомили в Національній поліції України. Внаслідок атаки був пошкоджений приватний будинок, зайнялася пожежа. Постраждали дві людини.

10:10 Близько 09:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, загинула жінка, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

332,6% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

136,0% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1121,5% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

138,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі зафіксовано чергову атаку ворожих безпілотників по півдню Одещини, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни знову вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання. На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками.

09:35 Обговорюють можливість візиту президента України Володимира Зеленського до США для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомило Reuters, посилаючись на власні джерела.

09:25 Делегації України та США по завершенні переговорів у Женеві в неділю оприлюднили спільну заяву:

"23 листопада 2025 року представники Сполучених Штатів та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції. Переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого й тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів. Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу. Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів. Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 52 авіаційних ударів та скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Слов’янськ, Костянтинівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони та склад матеріально-технічного майна противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили дев’ять атак окупантів, противник завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 138 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять ворожих спроб просунутись вперед у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті. На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 431 безпілотний літальний апарат та 84 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Американські та українські офіційні особи зазначили, що спочатку оприлюднений 28-пунктний мирний план, запропонований США, не є остаточним і наразі зазнає змін.

• Європейські лідери, як повідомляється, працюють над контрпропозицією до початкового 28-пунктного мирного плану, запропонованого США.

• Російські офіційні особи та ультранаціоналісти продовжують відкидати будь-який мирний план, включаючи початковий 28-пунктний план, запропонований США, який не задовольняє давні вимоги Росії щодо знищення української державності та ослаблення альянсу НАТО.

• Кремль роздуває останні військові дії Росії, щоб змусити Україну та Захід здати територію в Донецькій області, яку російські війська навряд чи зможуть захопити без кількарічної кампанії.

• Ситуація в напрямку Покровська залишається серйозною та динамічною, оскільки російські війська продовжують наступати, щоб закрити Покровсько-Мирноградську ділянку, а українські війська продовжують контрнаступ.

• Українські війська також проводять тактичні операції з перекриття повітряного простору проти російської логістики, яка підтримує операцію в Покровську.