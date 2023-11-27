Добре що є фіни

Тепер ми знаємо чому Європу називають цивілізованим світом, а деяким українцям до цивілізації, як до неба рачки. Огляд подій тижня в Україні.

Саміт тижня

Сімнадцятий «Рамштайн» пройшов у віртуальному форматі, всі зацікавлені звернули увагу, що вперше в заході безпосередню участь взяв генерал Залужний, а переважна більшість учасників взяла на озброєння радянський принцип «Базіка – знахідка для шпигуна», тому інформація про результати заходу максимально скромна. Та й президент Зеленський, за результатами саміту наголошував, що не всі деталі можна розповідати публічно, але український повітряний щит «стає сильнішим буквально щомісяця».

Начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк напередодні перемовин повідомив широкому загалу те, що і так було зрозуміло: «Буде фокус на підготовці до зими – додаткові системи ППО, артилерія, боєприпаси».

Хоча результати, які можна «помацати», є.

Допомога Німеччини виглядає відносно скромно (20 БМП Marder з боєкомплектом, один танк для розмінування Winsent-1, п’ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance, 2380 снарядів калібру 155 мм, дві карети швидкої допомоги тощо), але не варто забувати, що за тиждень це вже другий пакет, 22 листопада Берлін оголосив про передачу озброєння на суму 1,4 млрд євро, де хедлайнерами виступили системи IRIS-T з керованими ракетами і Patriot.

Штати оголосили про допомогу на 100 млн доларів, яку назвали скромною, але в пакеті є так «шановані» росіянами HIMARS і старі добрі Stinger та Javelin.

Крім того, майже мільярд доларів ми отримаємо від Канади; набоями, системами дистанційного підриву і зимовою амуніцією підігріє Литва; болгари передають 100 бронетранспортерів радянського зразка; фіни підготували пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро, до якого увійде військова техніка (яка саме – не повідомляється); голландці виділяють на військову допомогу нам 2 млрд євро.

Про високий коефіцієнт корисної дії закордонної підтримки звітував міністр оборони України Рустем Умєров, який заявив, що Сили оборони витіснили військові кораблі з Чорного моря та поступово відновлюють свободу мореплавства навіть без свого потужного військового флоту. «Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти Москва, – це сила. І ми добре вивчили цю мову», – зазначив Умеров.

Гармонійним доповненням до Рамштайну була зустріч лідерів Організації Договору колективної безпеки, де росіяни побачили дулю зі сторони вірменів, яких вони кинули під час війни в Карабасі, а з того збіговиська в Мінську можна робити висновок, що ОДКБ пора писати некролог.

Гості тижня

Російські пропагандисти не вивчили прислів’я про те, що від багаторазового повторення слова «халва» в роті солодше не стає, тому в режимі нон-стоп камлають про втому Заходу від України. Тепер той процес їм треба ще більше активізувати, бо в Київ майже синхронно приїхали шефи силових відомств «втомлених» Штатів і Німеччини, а ще голова Європейської ради Шарль Мішель і президент Молдови Майя Санду.

Як і в випадку з Рамштайном керівник Пентагону і головний в Бундесвері багато не розповсюджувалися, згадували про допомогу, описану вище, а Ллойд Остін заявив звертаючись до бійців Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 101-ої окремої бригади охорони Генерального штабу, які повернулися із виконання бойових завдань, зокрема у напрямку Авдіївки: «Люди в Сполучених штатах Америки і по всьому світу неймовірно вражені вашою відвагою, відчуттям обов’язку і готовністю покласти усе, що маєте, на захист суверенітету України… Я хочу, аби ви знали: світ залишається з вами, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно».

Все це важливо і поважно, але найефектнішим був візит Спікера парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо і його виступ у Верховній Раді, який просто треба бачити. Тепер вітчизняному спікеру Стефанчуку треба буде напружитися в плані філології, якщо надумає їхати в Суомі.





Язик тижня

Згадуючи Мар’яну Безуглу треба бути дуже акуратним, щоб потім не мати звинувачень у сексизмі. Ті самі російські пропагандисти з майток вискакують, експлуатуючи тему конфлікту між політичним і військовим керівництвом, аж тут з’являється народна депутатка від «Слуги народу» і у соцмережі пише, що військове керівництво, яке «не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ», має піти.

Росіяни тішаться, як дурень клізмі, українці замислюються, що Безугла робить в парламенті і не просто в парламенті, а є заступницею голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВР.

«Слуги народу» мусіли реагувати і цю місію взяв на себе Федір Веніславський, який резонно зауважив: «Я вважаю, що висловлювання в умовах війни може мати вкрай негативні наслідки, тим паче з огляду на ті чутливі питання для безпеки та оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані Безуглої є неприпустимою. Тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці».

Менш делікатно відповів нардепці «азовець» Максим Жорін: «Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того - ганьблять своїми діями всю країну - ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових».

Все правильно, але простою дурістю вибрик Безуглої пояснити важко.

Застави тижня

Виявляється, багатомільйонні застави в Україні можуть виплачуватися до непристойного оперативно. 20 листопада Кабінет Міністрів звільняє Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Компанію шефу склав його заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора.

Чиновників звільнили, бо Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили їх на створенні схеми заволодіння державними коштами на суму понад 62 млн грн через закупівлі програмного забезпечення у Держспецзв’язку.

Наступного дня ті ж НАБУ і САП повідомили про підозру нардепові від фракції «Слуги народу», члену комітету Ради з питань антикорупційної політики Андрію Одарченку, який, за даними слідства, пропонував хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. доларів.

А вже через три дні Центр протидії корупції віддав належне реакції вітчизняних корупціонерів: «У всіх трьох випадках внесено заставу, визначену судом. Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна».

Стало відомо, що застава для Щиголя становила 25 млн грн, Одарченка - 15 млн грн. Копистиру в СІЗО був лише кілька годин і за 100 млн грн, покинув цю гостинну установу.

Таки треба вирощувати злодіїв. Для народного господарства – дуже рентабельна справа.