У секторі Газа відбуваються протести проти ХАМАС.

Портестувальники звинувачують терористичний рух у небажанні дійти мирного рішення.

 

 

На півночі Сектора Ґаза другий день поспіль тривають протести проти терористичного угруповання ХАМАС. Центром протестів стало місто Бейт-Лахія, де сотні людей вийшли на вулиці, скандуючи: «ХАМАС – геть!». Мітинги також проходять і у місті Ґаза. По це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Загальна кількість демонстрантів у вівторок і середу становила близько двох тисяч осіб. Мешканці Ґази вимагають закінчення війни з Ізраїлем, яка триває вже 17 місяців, і звинувачують ХАМАС у небажанні дійти мирного рішення. Демонстранти звинувачують також Ізраїль у бомбардуваннях, а арабські країни – у недостатньо ефективному посередництві для вирішення конфлікту.

 

Протести стали реакцією на відновлення ударів Ізраїлю по Сектору Ґаза 18 березня. Ізраїльська армія розпочала нову наземну операцію в Ґазі після того, як ХАМАС відмовився звільнити решту заручників, викрадених під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. До цього з початку січня між ХАМАС та Ізраїлем діяв режим припинення вогню, Ізраїлю було передано близько 30 заручників як живих, так і загиблих, проте подальші переговори зайшли в глухий кут.

 

За словами прем’єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, протест показує, що рішення Ізраїлю відновити наступ в Секторі Ґаза було слушним.

26.03.2025

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