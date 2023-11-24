639-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:20 Сьогодні потепління зменшило рівень споживання, ранковий максимум був на 6,5% меншим, ніж цей показник вчора, 23 листопада, повідомили в Укренерго. А вчора споживання електроенергії зростало протягом дня під впливом похолодання. Вечірній максимум споживання електроенергії 23 листопада був на 1,5% вищим, ніж 22 листопада.

12:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських високоточних ударів далеко за лінією фронту. 10 листопада 2023 року, ймовірно, понад 70 російських військових загинули в результаті удару по колоні вантажівок за 23 км за лінією фронту в селі Гладківка Херсонської області. Згодом, 19 листопада 2023 року, удар по російських військовослужбовцях, які брали участь у церемонії нагородження або концерті в Кумачовому, що за 60 км від контрольованої Росією території, ймовірно, призвів до десятків жертв. Україна також зазнала подібних інцидентів: 3 листопада 2023 року російська балістична ракета вбила 19 членів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України під час церемонії нагородження. Солдати на фронті зазвичай добре обізнані про радіус дії систем озброєння супротивника. Однак, зіткнувшись з реальністю дуже тривалих бойових дій, командири постають перед гострою дилемою. Вони повинні знайти баланс між найкращою практикою розосередження військ, що робить їх менш вразливими до ударів, і повсякденною потребою збирати підрозділи разом для здійснення управління і підтримки бойового духу.

11:45 В Україні з'явиться "Армія роботів" й "Армія РЕБ" (радіоелектронної боротьби), пообіцяв віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на ForbesTech-2023, додавши: "Ми будемо спиратися на нашу ідеологію - відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти".

11:35 Контррозвідники Служби безпеки України затримали депутата однієї з селищних рад Херсонської області, який перейшов на бік ворога в період окупації регіону. Одним із перших, кого здав зрадник, був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ. Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагалися схилити до співпраці з рашистами. А депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо

11:20 На кордоні з Польщею в черзі на в'їзд в Україну перебувають приблизно 3700 вантажівок, повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

Вчора польські перевізники розпочали блокаду на ще одному пункті пропуску "Медика" – "Шегині", вони повідомили польським прикордонникам, що блокування відбуватиметься від 23 по 26 листопада переважно в денний час з 10 до 21 години за київським часом. Вночі інтенсивність руху для вантажівок на цьому напрямку дійсно поновилася, але нині після 10-ї години блокування цього напрямку відновилося. На цей час в бік України з польського боку кордону черга налічувала приблизно 1400 вантажівок.

На кордоні зі Словаччиною рух вантажівок наразі не заблокований, але через блокування в Польщі там зростає вантажопотік, черга становить близько 400 вантажівок (до 6 листопада черг на цьому напрямку не було).

11:00 В тимчасово окупованому Джанкой вночі лунали щонайменше 7 потужних вибухів, повідомляють про ураження військової частини росіян, а також ППО, РЛС.

10:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 116 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 115 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:30 Взимку в Україні буде розгорнута ще одна система Patriot із Німеччини, заявив посол ФРН в Україні Мартін Єгер.

10:20 З 7:00 в секторі Гази почав діяти режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, повідомляє агентство Al Arabiya. ХАМАС пообіцяв звільнити декілька десятків з двох сотень захоплених під час нападу 7 жовтня на територію Ізраїлю заручників, в обмін на це мали бути звільнені кілька палестинських ув'язнених, яких утримують в ізраїльських в'язницях; щоб заручники могли покинути Сектор Гази, режим припинення вогню ввели на чотири дні. Тривалість перемир'я може бути збільшена - Ізраїль готовий додавати до спочатку обговорених чотирьох днів по дню за 10 додатково звільнених заручників. Режим припинення вогню, згідно з домовленостями, може тривати не довше 10 днів. У рамках угоди буде збільшено потік гуманітарної допомоги в Сектор Гази, о 9-й годині перші вантажівки вже прибули в Сектор Гази.

Однак вже квадранс по сьомій з'явилися повідомлення про спорадичні порушення режиму припинення вогню, сирени звучали в кібуцах Ей-ха-Шлоша та Кісуфим.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

161,0% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

59,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

170,3% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

254,2% артилерійських систем (з них 3,5% за минулий тиждень),

81,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

42,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Від початку повномасштабної війни Росії проти України в рамках майже 50 обмінів полоненими додому вдалося повернути понад 2,5 тисячі українських громадян, яких утримували росіяни, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Хоча з кінця літа Росія фактично заморозила цей процес, проте переговори продовжуються, українська сторона докладає максимум зусиль, щоб повернути українських захисників на батьківщину.

09:30 Вночі росіяни атакували трьома ударними БпЛА типу «Shahed» із південно-східного напрямку. Всі три знищено силами та засобами Повітряних Сил.

09:15 Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено. Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Олександрія Сумської області; Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Курилівка, Іванівка, Харківської області; Стельмахівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Часів Яр, Богданівка, Кліщіївка, Торецьк, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де Силами оборони відбито 3 атаки. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області. За Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.

08:30 В Сполучених Штатах нині святкують День подяки (Thanksgiving), тому ISW не подає традиційного щоденного звіту.