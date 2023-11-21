Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік.

 

У новому графіку руху поїздів на 2024 рік Укрзалізниця призначає 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

 

"У новому сезоні пасажирів чекають нові міжнародні поїзди Дніпро — Холм, Чоп — Відень та Чоп — Прага. Загалом за час війни ми відбудували широку мережу міжнародних маршрутів. За обсягами практично компенсували трафік регулярних авіаційних рейсів. Також продовжимо розвивати хабову модель перевезень як для внутрішніх рейсів, так і для міжнародних. За обсягами перевезених пасажирів вже повернулися на рівень 2021 року", — повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

 

Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляють з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Основний акцент було зроблено на покращенні дефіцитних сполучень: міжнародних і гірських. Саме гірський напрямок на піку літнього сезону став найбільш популярним серед організованих груп дітей на оздоровленні з прифронтових регіонів, а також військовослужбовців у заслужених відпустках.

 

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку:

 

- призначення нового поїзда №119/120 Дніпро — Холм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави, що на цілих 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль;


- розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп — Відень та Чоп — Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

 

Призначено також низку внутрішніх маршрутів по Україні:

 

№51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.

 

№129/130 Кременчук — Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.

 

№216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.

 

№193/192 Кривий Ріг — Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами. 

 

№345/346 Ужгород — Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славському.

 

№28/27 Київ — Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славським і Закарпаттям новим денним сполученням.

 

№145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.

 

№365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.

 

№368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.

 

Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

 

Інтерсіті №745/746 Київ — Львів, який гарантує довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва. 

 

Популярні поїзди Укрзалізниці, що мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367. 

 

Також покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців. Так, наприклад, поїзд №25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда №357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

 

21.11.2023

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