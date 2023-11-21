Без емоцій

Про викладачів «Львівської політехніки» не буде написано ні слова, бо обсценна лексика в порядному товаристві не толерується. Огляд подій тижня в Україні.

Гість тижня

Існує версія, що Борис Джонсон на посаді прем’єр-міністра Сполученого Королівства спокутував гріхи Маргарет Тетчер перед Україною. «Залізна леді» мала упередження щодо незалежності України, але то було ще в минулому тисячолітті, тепер лідери Альбіону є нашими найпотужнішими лобістами.

Естафету підтримки в Джонсонюка перейняв ще один колишній прем’єр, а тепер довічний пер і керівник міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Вільям Дональд Камерон, барон Камерон Чіппінг Нортонський. Свій перший візит у новому статусі Камерон здійснив в Україну, побував в Одесі та Києві і про свою поїздку звітував так: «Чітко дав зрозуміти, що Велика Британія і наші партнери підтримуватимуть Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги».

З шефом вітчизняного Кабміну Шмигалем Камерон говорив про плани відновлення економіки України, а міністр закордонних справ Кулеба подякував британцю: «Вдячний моєму колезі за те, що він підкреслив видатні успіхи України у відтісненні російського флоту від наших берегів і відновленні зернового коридору».

Задоволеним візитом залишився і Президент Зеленський: «Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!»

Вояж тижня

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко на теренах Сполучених Штатів зайнялися геополітикою та поговорили під час дводенного візиту з місцевими сенаторами і конгресменами, а крім того з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Пльотнером та радником президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном.

Крім того Єрмак мав зустріч із державним секретарем Ентоні Блінкеном, і з цього приводу пресслужба Державного департаменту США повідомила: «Обговорили останні події на полі бою в Україні та підготовку до зими, включно з поточним забезпеченням додаткових засобів ППО та зміцненням критичної інфраструктури України у протистоянні російським ракетним і безпілотним атакам».

Прориву, проте, не сталося – і Палата представників Конґресу США таки ухвалила законопроєкт, який не передбачає додаткової допомоги для Ізраїлю чи України.

Кримінал тижня

Тепер відомо, що Буратіно – то не зовсім дерев’яна лялька з довгим носом, яка не хоче вчитися і приторговує абеткою. У сучасному варіанті «Буратіно» є народним депутатом, якого Державне бюро розслідувань підозрює у державній зраді. В самому ДБР про Олександра Дубінського (той, котрий Буратіно – бо таке псевдо отримав від росіян, які його буцім завербували) повідомили: «Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату, який підозрюється у державній зраді та участі в злочинній організації. ДБР у взаємодії з СБУ викрила депутата на участі у злочинній діяльності, що курувалася посадовцями генерального штабу ЗС РФ, та здійсненні інформаційно-підривної діяльності проти України. За рішенням суду, депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми».

Раніше Дубінського підозрювали в підробці документів для виїзду за кордон, тепер його статус виріс до рангу «шпигуна». Тішити члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики має те, що десь через кілька стін в тому ж Лук’янівському СІЗО перебуває Ігор Коломойський, якого можна назвати чи то «Карабасом Барабасом», чи «татом Карло». Як кому більше подобається.





«Майдан» тижня

У конспірологію вирішив побавитися Володимир Зеленський. Президент України заявив, що росіяни мають план «Майдан 3», згідно з яким у країні мають бути створені умови для хаосу, і якщо на фронті перемогти окупантам не вдається, то вони досягнуть своїх цілей іншим способом.

Зеленський видав інформацію напередодні десятої річниці Революції Гідності для Bloomberg. Західні партнери мали б зробити висновки з такої інформації, а в Україні паскудствами зі сторони сусідів когось здивувати вже неможливо.