635-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 7 листопада 2023 року дружини російських військовослужбовців провели, ймовірно, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві з моменту вторгнення в Україну. Протестувальники зібралися на Театральній площі в центрі і розгорнули плакати з вимогою ротації своїх чоловіків подалі від лінії фронту. • З лютого 2022 року в соціальних мережах щодня з'являються приклади того, як російські дружини та матері публікують онлайн-звернення, протестуючи проти умов служби своїх близьких. Однак драконівське російське законодавство досі заважає родичам військових об'єднатися у впливову лобістську силу, як це зробили солдатські матері під час афгансько-радянської війни 1980-х років. • Поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту на Театральній площі. Однак пряма вимога протестувальниць варта уваги. Очевидно, безстрокове перебування особового складу на бойових позиціях без ротації все частіше сприймається неприйнятним як самими військовослужбовцями, так і їхніми родичами.

10:35 "Енергоатом" завершив планові ремонти на останньому, дев’ятому атомному блоці української АЕС: відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.

10:25 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 94 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 60 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

159,4% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

58,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

168,6% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

251,5% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

80,7% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

41,8% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Станом на ранок, за інформацією польських прикордонників, у чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Навпроти пункту пропуску "Краківець" - 1200, навпроти "Ягодина" - 1100 і навпроти "Рави Руської - близько 600". Ці дані можуть бути неповними, бо інші вантажівки можуть знаходитися трохи далі від кордону. Через блокування цих напрямків ми фіксуємо, що збільшились черги і на інших, зокрема навпроти пункту пропуску "Шегині" знаходиться близько 1300 вантажівок і ще сукупно 300 вантажівок навпроти пунктів пропуску Гринів, Устилуг та Смільниця.\

09:40 Міністр оборони США Ллойд Остін приїхав до Києва і затвітував:

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Я тут сьогодні, щоб передати важливе послання: Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії - як зараз, так і в майбутньому".

09:30 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — тривають зіткнення біля Лиману Першого та Першотравневого - ворог мав частковий успіх біля останнього. Біля Лиману Першого дуже складна ситуація, постійно десь доводиться відходити. Ворог дошкуляє як скидами, так і постійними штурмами. Додаткові проблеми створюють так звані "блукаючі підари", які губляться в лісі.

• Бахмутський напрямок — тривають бої біля Кліщіївки. Ворог зайняв деякі позиції та рухається по посадці до висоти 215.7. Це створює серйозні проблеми у найближчій перспективі. Дана висота є панівною над селом.

• Авдіївський відтинок — росіяни лізли на Первомайське та Тоненьке, успіху не мали. Проте мали успіхи на промці, біля Новокалинового та Веселого, ситуація на ній важка. Авдіївку продовжують розбивати артилерією та авіацією. Противник ліз вище Степового, а також між селом та АКХЗ, бої тривають. В Мар'їнці ворог захопив ще один квартал руїн.

• Бердянський відтинок —біля Старомайорського загалом поки все вдалося зупинити.

• Запорізький відтинок — західніше Роботиного Сили Оборони мали частковий успіх.

• Таврійський відтинок — без змін.

Ворог продовжує тиск на багатьох ділянках, а особливо біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Кринків. На сході погіршилася погода і почав падати сніг, що внесе свої корективи в особливості ведення бойових дій.

09:15 Станом на 07:30 в Чорному та Азовському морях російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські та російські війська продовжують бойові операції на сході та півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, і надалі сповільнюватиме темпи бойових операцій до повного настання зимових умов. Російський мілблогер заявив, що українські війська продовжують оборонятися від сильного угруповання російських військ, що атакує поблизу Авдіївки, і що українські війська утримують ініціативу на півдні України, додавши, що поки що передчасно заявляти про перемоги Росії, щоб не створювати хибних вражень про ситуацію на полі бою. Інший російський блогер зазначив, що погана погода перешкоджає використанню бронетехніки на заході Запорізької області, але українські війська все ще атакують російські позиції піхотними підрозділами. Міністерство оборони Великої Британії 18 листопада оцінило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп'янському та Авдіївському напрямках, а також у східній (лівобережній) частині Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої, і додало, що з настанням холодної зимової погоди перспективи суттєвих змін на фронті в найближчому майбутньому стають все менш очевидними. Українські військові очікують, що Росія розпочне третю хвилю штурмів Авдіївки. Морозні погодні умови взимку, ймовірно, призведуть до відновлення активніших бойових дій, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські або російські атаки.

• У ніч з 18 на 19 листопада російські війська завдали чергову серію ударів безпілотниками, націлених на Київську, Полтавську та Черкаську області.

• Палкий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін офіційно оголосив про свій намір брати участь у президентських виборах в Росії 2024 року, незважаючи на своє ув'язнення.

• Міністерство оборони Росії може запровадити цензуру щодо нерегулярних російських збройних формувань в рамках своїх зусиль з формалізації російських нерегулярних сил і встановлення більшого контролю над російським інформаційним простором.

• Українська влада оголосила 19 листопада, що Богдан Єрмохін, український підліток, якого російська влада примусово депортувала з окупованого Маріуполя до Росії і намагалася мобілізувати, повернувся в Україну.

• Популярний прокремлівський мілблогер вчора висловив гнів щодо рішення Вірменії дистанціюватися від Росії на тлі нещодавнього погіршення вірмено-російських відносин.

• Регіональні російські чиновники продовжують побоюватися виникнення локальних протестів у відповідь на відмову російських військових повернути частину мобілізованих з фронту.

• Окупаційна влада продовжує зусилля з привчання українських дітей в окупованій Україні до російської національної та культурної ідентичності.

08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: