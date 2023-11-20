Лібертаріанця Хав'єра Мілея обрано новим президентом Аргентини.

Він переміг пероніста Серхіо Массу й заявив про намір провести радикальні реформи.

Аргентинський бізнесмен і економіст, депутат парламенту від лібертаріанської опозиційної партії «Свобода настає» (Avanza Libertad) Хав'єр Мілей (Javier Milei) стає переможцем президентських виборів в Аргентині. Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, про це свідчать результати голосування.

За даними Національної виборчої палати країни, після підрахунку понад маже ста відсотків бюлетенів Мілей отримав підтримку понад 56% виборців (понад 13,78 млн.). Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса (Sergio Massa), який належить до партії пероністів «Союз заради батьківщини» (Unión por la Patria) набрав 44% голосів. Маса вже визнав свою поразку та побажав успіхів новому президентові.

«Моделі занепаду прийшов кінець, шляху назад немає. Попереду у нас величезні проблеми: інфляція, відсутність роботи та бідність. Ситуація критична і тут немає місця для прохолодних напівзаходів», — сказав Мілей у промові після оголошення результатів виборів.

Мілей обіцяє шокову терапію, проведення безпрецедентних політичних та економічних реформ, які наразі знаходять підтримку серед виборців, невдоволених економічною нестабільністю. Аргентина зараз переживає складну економічну ситуацію, інфляція у країні досягла 143%.

Плани Мілея передбачають закриття центрального банку, відмову від песо, доларизація економіки, скорочення державних видатків. На цьому шляху Мілей має намір закрити міністерства культури, освіти та культурної різноманітності Аргентини, а також скасувати державні субсидії.

Новий президент вступить на посаду 10 грудня, і його каденція триватиме до кінця 2027 року.