Палата представників Конґресу США ухвалила законопроєкт, який запобіжить шатдавну.

Він не передбачає витрат на допомогу ні Ізраїлю, ні Україні.

 

 

Палата представників Конґресу США ухвалила законопроєкт про тимчасове подовження фінансування федерального уряду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Цей документ дозволить на певний час запобігти шатдавну, проте він не передбачає витрат на допомогу ні Ізраїлю, ні Україні.

 

За законопроєкт проголосували 336 конґресменів, у тому числі 209 демократів, проти виступили 95 осіб, переважно республіканці. Це голосування, за твердженням експертів, стало перемогою спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона, котрий зіткнувся з опозицією з боку деяких своїх колег-однопартійців у першому послідовному голосуванні за час свого перебування на посаді.

 

Згідно з попереднім законопроєктом, який стосувався запобігання шатдавну, термін фінансування уряду США спливає у п'ятницю, 17 листопада. Новий документ передбачає подовження фінансування військового будівництва, транспорту, житла, міського розвитку, сільського господарства, управління з контролю за продуктами та ліками, допомоги ветеранам, а також програм з енергетики та водних ресурсів до 19 січня. Фінансування всіх інших федеральних операцій, включно з обороною, закінчується другого лютого.

 

Тепер законопроєкт буде передано на розгляд до Сенату, звідки у разі схвалення документ відправиться на підпис президентові Джо Байдену.

 

Якщо законопроєкт про фінансування не буде узгоджений і підписаний вчасно, то 18 листопада відбудеться часткова зупинка роботи федерального уряду – понад чотири мільйони американських військовиків та держслужбовців не отримуватимуть зарплату, частина державних послуг і платежів може бути обмежена чи затримана.

15.11.2023

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