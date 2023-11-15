630-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:56 Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцями та правоохоронцями під час вручення повістки чоловіку в Одесі. ДБР нагадало, що напередодні низка одеських телеграм-каналів поширила відео, як працівники обласного ТЦК спільно з правоохоронцями одягали кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто.

15:31 Президент України Володимир Зеленський відбув переговори із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Голова держави висловив їй подяку за особисті зусилля та сильні кроки на підтримку України. "Італія демонструє потужне лідерство, і я розраховую на те, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів", - прокоментував Зеленський. Сторони скоординували спільні зусилля й домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки, а також обговорили оборонну співпрацю та необхідність прискорення ухвалення дванадцятого пакета санкцій ЄС щодо Росії.

15:02 Жовківський суд визнав винним зловмисника, який займався незаконними переправляннями чоловіків через кордон під виглядом священнослужителів. Слідство встановило, що обвинувачений подавав до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті неправдиві відомості, і потім "міґранти" при проходженні паспортного контролю предʼявляли документи про приналежність до релігійної громади. Один із чоловіків виїхав, ніби він є дияконом релігійної громади обʼєднання "Дім Хліба" християнських євангельських церков у місті Кривий Ріг; чоловіки також виїздили як священники церкви віри євангельської "Небесний Дар" і релігійної громади "Нове покоління", пише "Судовий репортер". Організатор схеми пішов на угоду зі слідством, і його засудили до п'яти років позбавлення волі умовно, передбачивши дворічний іспитовий термін.

14:29 Згідно з оновленою інформацією, внаслідок удару росіян по Селидовому загинуло двоє людей, троє постраждало. Під завалами, ймовірно, перебуває ще дві особи.



14:07 Правоохоронці повідомили про підозру псевдоволонтерці, котра заробила на шахрайстві з донатами 1 мільйон гривень. Згідно з повідомленням прокуратури, 50-річна уродженка Донецької області вигадала історію про те, начебто вона займається волонтерською діяльністю та має змогу купувати товари по знижці від 50% до 70% у мережі "Епіцентр". Під приводом волонтерства жінка "продавала" електронну техніку, гаджети та будівельні матеріали. Маржу витрачала на власні потреби. Найбільше потерпілих було серед мешканців міста Ірпінь, які намагалися закупити будівельні матеріали для відновлення помешкань, постраждалих від російської агресії.

13:41 Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність націоналізації "Приватбанку" – суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення банку з ринку за участю держави та підтвердив неможливість повернення установи колишнім власникам, скасувавши рішення одіозного Окружного адміністративного суду Києва.

13:18 Уряд Словаччини профінансує виробництво двох машин для розмінування Bozena IV для України. Про це заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар, підтвердивши, що допомога від словаків буде лише нелетальною. Нові "Божени" мають надійти на Херсонщину на початку наступного року. Бланар додав, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку та направить відповідну гуманітарну допомогу.

13:04 Російська авіація обстріляла місто Берислав на Херсонщині. Бомби влучили у підприємство. Через влучання один із цехів знищено вщент. Люди не постраждали.

12:49 Український суд засудив російського пропагандиста Армена Ґаспаряна до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Як інформує Служба безпеки України, Ґаспарян був ідеологом "денацифікації" України; у 2018 році він видав книгу, котра просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну. Саме Ґаспарян популяризував термін "денацифікація" у Росії і почав вживати його щодо України. Росіянина визнали винним у публічних закликах до геноциду, у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Суд відбувався у режимі in absentia.

12:35 У Києві на Берестейському проспекті навпроти парку Політехнічного інституту демонтували пам'ятник Пушкіну, повідомив радник міського голови Дмитро Білоцерковець.

12:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 139 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 72 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:50 Через непогоду частково знеструмлені 11 населених пунктів у Дніпропетровській та Київській областях, а загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишається 437 населених пунктів, повідомили в Укренерго.

11:31 Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Сполучених Штатів Америки. Зустріч Сі з Джо Байденом відбудеться у Сан-Франциско на полях форуму АТЕС. Очікується, що однією з головних тем буде Україна. “Розмова ще не відбулась, і я не хочу забігати наперед. Думаю, вони безумовно будуть говорити про те, що відбувається в Україні, і президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії”, – заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він додав, що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну, а також сприяти просуванню бачення України стосовно справедливого миру.

11:20 Частка підприємств, що працюють на майже повну (75% і більше) й повну потужність, зросла після трьох місяців спаду – з 55% у вересні до 59% у жовтні, проте індекс відновлення ділової активності знижується другий місяць поспіль, свідчать результати 18-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Оптимізм бізнесу в 3- і 6-місячній перспективі досить високий, але через невизначеність стосовно потужності ударів на нашу інфраструктуру останніми місяцями перестав зростати: планують нарощувати виробництво в найближчі три-чотири місяці 40,5% респондентів (41,7% у вересні), скорочувати – 5,3% (2,9% у вересні).

Стосовно перешкод для ведення бізнесу, то в жовтні далі основним є зростання цін на сировину, матеріали й товари (48% проти 46% у вересні). Далі йде зменшення попиту, "небезпечно працювати", брак робочої сили (по 33%, у вересні відповідно 33%, 40% і 37% респондентів), перебої з електроенергією (28%, було 32%), "державне регулювання курсу валют" (22%, було 11%). Про проблеми з пошуком кваліфікованих працівників повідомили в останньому опитуванні 27,7% респондентів (25,7% у вересні), некваліфікованих – 18,8% (18% у вересні). В опитуванні взяли участь 534 підприємства різних розмірів із 21 регіону України, воно тривало з 16 до 31 жовтня.

11:05 Вчора, 14 листопада, середньодобова температура трималася на тому ж рівні, що у понеділок, 13 листопада (6,1°C), але попри стабільну температуру вечірній максимум споживання електроенергії продовжує зростати і вчора був на 1,4 % вищим, ніж у понеділок 13 листопада, повідомили в Укренерго.

10:55 Євросоюз планує доручити Данії перевіряти російські танкери, що проходять через води цієї країни, і зупиняти судна без західного страхування, намагаючись повернути ефективність встановленій у грудні минулого року стелі цін на російську нафту, пише Financial Times. Робитимуть це на підставі законів, які дозволяють державам ЄС перевіряти судна, що потенційно становлять загрозу для довкілля, конвенція ООН з морського права дозволяє затримувати судна за наявності доказів, що воно є загрозою прибережній території. Введені в грудні минулого року країнами "Великої сімки" і ЄС нафтові санкції вимагають, щоб західні страхові компанії покривали ризики транспортування російської нафти тільки якщо вона продається за ціною не дорожче встановленої стелі (зараз 60 доларів за барель). Але Росія навчилася обходити ці санкції, створивши "тіньовий флот". Його судна – зазвичай це старі танкери – користуються незахідною страховкою і нерідко фальсифікують документи, щоби приховати справжній маршрут транспортування нафти. У жовтні в Росії практично не було поставок нафти за ціною нижче 60 доларів за барель.

Всі російські нафтові танкери, що проходять через Балтійське море, проходять через води Данії. Щодня вони перевозять приблизно 2 мільйони барелів нафти – близько 60% від усього морського експорту Росії. Однак виконання цього плану залежить від здатності датських військово-морських сил зупиняти і перевіряти танкери, також постає питання про те, що робити, якщо судно відмовиться зупинитися.

10:35 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 9 листопада 2023 року Кремль оголосив, що президент Путін проведе свою традиційну комбіновану пресконференцію та пряму телефонну лінію до кінця року. У 2022 році захід скасували, ймовірно, через те, що Росія зазнала гучних воєнних невдач в Україні протягом попередніх тижнів. • Кремлівські планувальники майже напевно розглядатимуть цю подію як важливий пункт в очікуваній кампанії Путіна, спрямованій на забезпечення п'ятого терміну на президентських виборах у березні 2024 року. Він, найімовірніше, оголосить свою кандидатуру до кінця 2023 року. • 10 листопада 2023 року Путін відвідав штаб південного військового округу в Ростові-на-Дону, зустрівся з начальником генштабу генералом Валєрієм Ґєрасімовим і міністром оборони Шойґу. Це вже другий візит Путіна до штабу за чотири тижні, що, ймовірно, свідчить про його постійні зусилля, спрямовані на те, щоб напередодні передвиборчої кампанії виставити себе "патріотичним" кандидатом.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

157,5% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

58,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

166,8% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

248,2% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

79,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

41,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Російські війська вночі завдали ракетного удару по Селидовому Покровського району Донецької області, зруйнувавши під'їзд 4-поверхового житлового будинку, щонайменше одна людина загинула, двоє поранені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Під руїнами може залишатися ще щонайменше одна людина.

09:45 Палата представників Конґресу США, щоб уникнути шатдавну, схвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні й Ізраїлю. Законопроєкт передбачає продовження державного фінансування на нинішньому рівні для деяких федеральних агентств до 19 січня, інших – до 2 лютого. Термін узгодженого раніше тимчасового фінансування уряду й запобігання шатдавну, визначений законопроєктом у жовтні, спливає 17 листопада.

09:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — тривають зіткнення біля Лиману Першого, Синьківки та Першотравневого. У місцях основних ударів росіяни мають значну перевагу в живій силі, за рахунок цього щоденно ворог може просуватися на 1–2 позиції.

• Бахмутський напрямок — ворог продовжує активно діяти біля Ягідного та Кліщіївки. Бої тривають.

• Авдіївський відтинок — противник веде наступ в багатьох місцях. Зафіксовано штурмові дії на захід від Кам'янки, біля водоочисної станції та у промисловій зоні (біля СТ "Виноградники").

• Бердянський відтинок — ворог продовжує тиснути на захід від Старомайорського.

• Запорізький відтинок — тривають зустрічні бої в лісосмугах на захід від Роботиного.

• Таврійський відтинок — тривають бої в Кринках. Росіяни посилюють тиск на плацдарм.

Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відтинку, найімовірніше ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало і який вже неодноразово застосовували проти наших військ. Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте росіяни ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що створює суттєві проблеми в управлінні резервами. Росіяни же свої резерви не жаліють, відправляючи в бій підрозділи до їх злагодження.

09:25 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на театрі бойових дій, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході України. Хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська відновити її повністю, оскільки українські війська продовжують тиск на критичні ділянки фронту. Кілька українських посадовців зазначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські війська зберігають контроль над полем бою. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний заявив позавчора під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, що найбільш напруженими є Авдіївський, Куп'янський та Мар'їнський напрямки, але зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії на кількох ділянках фронту. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках, намагаючись, зокрема, перехопити ініціативу на північ і південь від Бахмута. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові повідомляють про збільшення кількості обстрілів з боку Росії на Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках. Російські війська, ймовірно, намагатимуться повністю повернути собі ініціативу на всьому театрі бойових дій, а українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають тактичних успіхів уздовж фронту, зокрема на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області. Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішувати, чи залишати певні російські підрозділи на певних ділянках фронту для захисту від українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, без підкріплень завершаться. Ці рішення, найімовірніше, завадять Росії повністю перехопити ініціативу в найближчі тижні.

• Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 13 листопада заявив, що українські війська закріпилися на східному (лівому) березі Херсонської області. У своєму виступі в Інституті Гудзона у Вашингтоні Єрмак підкреслив, що незважаючи на складну ситуацію на полі бою, українські сили "закріпилися на лівому березі Дніпра" і продовжують контрнаступальні операції на неконкретизованих ділянках фронту. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські сили нещодавно просунулися вперед у Кринках (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро).

• Президент Росії Путін 14 листопада схвалив поправки до федерального закону про вибори, які посилюють контроль Кремля за проведенням виборів і знижують прозорість виборів напередодні президентських виборів 2024 року.

• Російські війська в ніч з 13 на 14 листопада завдали чергової хвилі ракетних, авіаційних і безпілотних ударів по українських тилах.

• Західні партнери України заявили про нові зусилля для продовження надання Україні військової та фінансової допомоги. 13 листопада Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні, який включає 10 танків Leopard, 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 і 1020 155-мм снарядів, а Reuters 12 листопада повідомило, що урядова коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца засадничо погодилася наступного року подвоїти військову допомогу Німеччини Україні до 8 мільярдів євро. Президент України Володимир Зеленський 13 листопада заявив, що українські пілоти почали навчання в навчальному центрі F-16 у Румунії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 14 листопада підкреслив, що постійна підтримка НАТО для України є важливою, оскільки нинішня ситуація на полі бою складна. Представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель 13 листопада заявив, що Україна є головним пріоритетом ЄС і що зобов’язання ЄС не похитнуться. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з Радою міністрів закордонних справ ЄС 13 листопада наголосив на важливості прискорення плану ЄС щодо постачання Україні одного мільйона снарядів до березня 2024 року, але 14 листопада Politico повідомило, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумнів, що ЄС зможе досягти цієї мети. Politico також повідомило, що Боррель заявив, що європейська оборонна промисловість експортує близько 40 відсотків своєї поточної продукції в треті країни, і закликав європейські країни перевести експорт в Україну як "пріоритетний". Боррель заявив, що здатність ЄС постачати Україну з одним мільйоном снарядів "залежить від того, наскільки швидко надійдуть замовлення в промисловість і як швидко промисловість відреагує". Столтенберґ також повторив 14 листопада, що НАТО уклало рамкові контракти на суму 2,4 мільярда євро і заявив, що країни НАТО збільшують виробництво, щоби досягти цілі в один мільйон снарядів до березня 2024 року. Politico повідомляло, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур також оголосив, що Естонія запропонувала п'яти європейським компаніям закупити 155-мм артилерійських боєприпасів на суму 280 мільйонів євро.

• Російський уряд, ймовірно, намагається змусити Google припинити роботу в Росії.

• Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії на тлі погіршення російсько-вірменських відносин. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив президента Білорусі Олександра Лукашенка 14 листопада, що не братиме участі в очолюваній Росією зустрічі Організації колективного договору безпеки у Мінську 23 листопада. Прессекретар Кремля Пєсков відреагував на заяву Пашиняна, заявивши, що в Кремлі розуміють, що у глав держав є свої заходи в робочому графіку, але це прикро, оскільки зустрічі на зразок ОДКБ є "дуже доброю нагодою для обміну думками" й узгодження ідей. Заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваан Костанян 9 листопада заявив журналістам, що Вірменія наразі не обговорює юридичного процесу виходу з ОДКБ.

• Заступник голови російської держдуми Толстой запропонував ввести обмеження на працевлаштування мігрантів з країн, які не надали російській мові статусу державної, що, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на примус мігрантів до військової служби в Росії. На засіданні ради федерації про державну політику у сфері збереження, захисту та розвитку російської мови 14 листопада Толстой запропонував заборонити мігрантам працювати в сфері обслуговування, якщо вони не є громадянами країни, яка визнала російську мовою державною. Толстой стверджував, що в пострадянських країнах викладають англійську мову та "намагаються витіснити російську мову своєю національною мовою". Якщо захід Толстого буде офіційно запропонований і прийнятий, це дозволить російській владі обмежити можливості роботи для мігрантів із Середньої Азії та південного Кавказу, що потенційно полегшує російській владі примушувати мігрантів служити в російській армії через відсутність інших альтернатив праці. Казахстан і Киргизстан визнали російську мову державною, тоді як їхніми державними є і титульні мови. Таджицьке законодавство визначає російську як мову "міжнаціонального спілкування". [36] Російська мова не має законодавчо визначеного статусу в Узбекистані, Туркменістані, Азербайджані, Грузії та Вірменії. Можливо, російська влада також намагається прийняти закони, що обмежують роботу мігрантів у Росії, щоб напередодні президентських виборів 2024 року заспокоїти російських ультранаціоналістів, котрі часто критикують мігрантів, які працюють у Росії.

• В уряді РФ обговорювали поправки, які передбачають більш суворе покарання для тих, хто ухиляється від мобілізації, а також військовослужбовців-добровольців, які "неналежним чином" виконують свої обов’язки.

• Російські окупаційні чиновники починають оголошувати, що окуповані території України не будуть проводити значні публічні святкування Різдва та Нового року з міркувань безпеки.

09:05 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: