Коломийській філармонії присвоять ім'я Олександра Козаренка.

Коломийській філармонії присвоять ім’я видатного композитора Олександра Козаренка, який помер від ускладень коронавірусної хвороби наприкінці березня. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

За словами міського голови, це пропозиція культурних діячів Коломиї. І він повністю її підтримує.

"Олександр Козаренко – видатний митець, яким ми маємо пишатись. На жаль, він покинув нас дуже рано. Але залишилась його спадщина, напрацювання та ім’я. Все це ми маємо зберегти та примножити славу Олександра. Назвати на честь композитора філармонію – це одна з можливостей гідно віддати йому шану. Так, як він на це заслуговує. Влучно сказав художній керівник Коломийської філармонії, оперний співак Микола Губчук: коломийська земля народила двох композиторів такого рівня – Анатолія Кос-Анатольського та Олександра Козаренка", - зазначив Богдан Станіславський.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Олександр Козаренко народився 24 серпня 1963 року у Коломиї.

Закінчив Львівське музичне училище та Київську консерваторію та аспірантуру (класи професорів: композиції Мирослава Скорика, фортепіано Всеволода Воробйова та музикознавства Івана Ляшенка) по класу фортепіано. Стажувався у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина, 2004). Доктор мистецтвознавства (2001).

З 1992 року викладав на кафедрах композиції та історії музики Львівської музичної академії, був завідувачем кафедри філософії мистецтв.

Писав музику у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та театральної музики. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України (ансамбль «Київська камерата», Київський саксофонний квартет, оркестр «Віртуози Львова», капела «Трембіта» та інші), виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, зокрема на міжнародних фестивалях «Київ Музик Фест» (Київ), «Контрасти» (Львів), «Два дні й дві ночі нової музики» (Одеса), «Дні музики композиторів Кракова» (Польща), «Мелос-Етос» (Словаччина), «Дрезденські дні сучасної музики» (Німеччина).

Козаренко є автором музики до понад 50 вистав. Камерна кантата Олександра Козаренка для контртенора та інструментального ансамблю «П'єро мертвопетлює», прем'єра якої відбулася у 1994 р. у Львові, розкрила нові грані у таланті Василя Сліпака.

Як піаніст приділяв особливу увагу виконанню української музики ХХ–XXI століть.

Лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1984), дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів (1986). Лауреат державних премій України з композиції ім. Левка Ревуцького (1996) та ім. Миколи Лисенка (2001).