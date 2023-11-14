629-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:18 Український уряд і німецький концерн Rheinmetall уклали договір на поставку військової техніки, в тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 і двох танків для навчання водіїв. У повідомленні концерну зазначено, що поставка повинна відбутися в 2024 році. "Замовлення, що фінансується Німеччиною і вартістю в кілька мільйонів євро, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші послуги", - поінформував Rheinmetall.

15:49 Навпроти ще одного пункту пропуску на кордоні з Польщею спостерігається скупчення вантажівок, оскільки водії обирають альтернативні напрямки через блокаду польських перевізників. Так, за напрямком "Шегині" вранці перебувало близько 1100 автомобілів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Найбільша кількість транспортних засобів на кордоні в напрямку пункту пропуску "Ягодин" - близько 1300 вантажівок, а також по 500 вантажних автомобілів у напрямках ПП "Краківець" і "Рава-Руська".

15:23 Колаборанту Олегу Царьову повідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму. За даними слідства, після окупації півострова Царьов купив там нерухомість і підприємства, а на охорону найняв службовців Росгвардії. Фактично - це фінансування окупаційних військ.

14:51 Росіяни обстріляли територію біля однієї з ТЕС на Донбасі. Постраждалих немає, повідомило Міністерство енергетики України. Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання на одному з нафтопереробних об'єктів.

14:31 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив інформацію, що ЄС відстає від плану надати Україні 1 млн снарядів до березня 2024 року. "На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато і голосно б'ємо в дзвони. Я думаю, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС підтримувати Україну – вона є, а жалюгідний стан і оборонної промисловості, здатної виробляти достатньо снарядів, і складів, і здатності укладати зовнішні контракти. Виявилося, що дуже багато перепон, багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії", – сказав Кулеба в етері телемаратону. Водночас міністр наголосив, що ЄС працює над усуненням цих проблем.

14:18 Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив вихід ЗСУ на лівий берег Дніпра. "Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває", – сказав Єрмак під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні.

13:52 Європейський Союз оголосив сьогодні про рішення надати додатково гуманітарну допомогу у 110 мільйонів євро для громадян України, що постраждали від наслідків війни і перебувають на території України та і сусідній Молдові.

13:39 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що єдиний спосіб пришвидшити початок переговорів з Росією – це посилити військову підтримку України. "Що ми можемо сказати, так це те, що ймовірність прийнятного результату переговорів стає тим більшою, чим більше військової підтримки ми надаємо Україні. Бо досі ми не бачили жодної доброї волі президента Путіна вести переговори про прийнятне рішення для України. Тому єдиний спосіб – переконати президента Путіна в тому, що він не переможе на полі бою. І єдиний спосіб домогтися цього – зміцнити військовий потенціал України шляхом надання підтримки. Тому якщо ви хочете обговорити рішення, щоб домогтися цього, – це військова підтримка України", – сказав Столтенберґ перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ на рівні міністрів оборони, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

13:12 У Львові студенти вийшли на мітинг під "Львівську політехніку" зі закликом звільнити Ірину Фаріон.

12:57 Рибалка з української збірної з риболовлі Артур Білан утік з команди після виступу на чемпіонаті світу в Італії, бо не хотів потрапити на війну. Білан розповів, що отримав уже дві повістки, але "можливості вирішити це питання немає".

12:40 Росія почала регулярніше застосовувати для ударів по території України балістичні ракети, оскільки вони не є легкою ціллю для сил ППО, констатував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемаратону. Тому збільшення кількості антибалістичних комплексів, таких як Patriot чи SAMP/T, яких ми очікуємо від Франції й Італії, – це дуже актуальне питання для України. Очікується, що до кінця року Україна отримає два зенітно-ракетні комплекси ППО і ПРО середнього радіуса дії IRIS-T SLM.

12:10 Євросоюз має у своєму розпорядженні промислову базу для виробництва за рік 1 млн боєприпасів для України – справа за державами ЄС, переконаний член Єврокомісії з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пояснивши, що в період миру Європа значно знизила свої потужності військового виробництва, але виробнича база зберігається, і питання в тому, що треба підвищити потужності; програма підтримки виробництва боєприпасів ASAP (Act in Support of Ammunition Production) допомагає індустріальній базі ЄС дуже швидко збільшити ритм виробництва – це дає підстави стверджувати, що мети з виробництва боєприпасів буде досягнуто. Нарощування виробничих потужностей у країнах ЄС відбувається і просувається швидко, запевнив Бретон, але продукція має пріоритетно передаватися в Україну – і це завдання держав-членів.

11:55 Слідство ідентифікувало двох бойовиків "ЛНР", причетних до розстрілу дитячого письменника Володимира Вакуленка під час окупації частини Харківщини, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Обидва підозрювані служать у 4-й роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного воєнного округу ЗС РФ та є уродженцями Луганська. Це 33-річний командир цієї роти з позивним "Лев" та його підлеглий – кулеметник на прізвисько "Удод". Їм заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

11:30 Вчора, 13 листопада, середньодобова температура була майже на тому ж рівні, що в попередній робочий день, у п’ятницю 10 листопада (5,9°C проти 6,1°C). Попри стабільну температуру, вечірній максимум споживання електроенергії вчора був на 2,6% вищим, ніж в останній робочий день минулого тижня, повідомили в Укренерго.

11:25 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія оголосила, що збільшить виробництво своїх 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням "Краснополь-М2" і покращить їхні характеристики в умовах поганої погоди. Російська артилерія вже досягла успіху з "Краснополем", часто використовуючи його для точного ураження окремих українських транспортних засобів. Російська оборонна промисловість не в змозі виробляти достатньо звичайних боєприпасів. Заплановане збільшення обсягів виробництва "Краснополя", ймовірно, є спробою ефективнішого використання виробничих потужностей.

• Росія використовує безпілотні літальні апарати для позначення цілей для "Краснополя", спрямовуючи на ціль лазерний промінь. Однак низька хмарність є ключовим фактором, що обмежує ефективність снаряду, оскільки її лазерний детектор не встигає зафіксувати лазерну енергію і маневрувати для завдання удару.

• Російська промисловість, ймовірно, намагатиметься покращити льотні характеристики "Краснополя" та скоротити час лазерного наведення. З наближенням зими доступ Росії до вдосконалених високоточних боєприпасів, імовірно, стане одним із ключових факторів її операційної ефективності в Україні.

11:00 Уряд Німеччини оприлюднив список військової допомоги, яку направлять Україні:

• 10 додаткових танків Leopard 1 A5;

• 14 гусеничних багатоцільових машин Bandvagn 206;

• 5 всюдихідних гусеничних машин швидкої допомоги Warthog;

• більше тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів;

• один протимінний бронетранспортер Wosent;

• десять розвідувальних безпілотників Veсtor;

• 14 РЛС наземного спостереження GO12;

• 16 вантажних автомобілів Zetros;

• 1,4 мільйона набоїв до ручної вогнепальної зброї.

10:40 Вранці над Кропивницьким районом сили ППО збили російську ракету, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

10:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 116 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 63 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

157,1% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

58,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

166,1% автомобільної техніки (з них 2,5% за минулий тиждень),

246,3% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

79,2% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

41,3% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Адміністрація США продовжує надавати допомогу Україні, попри зростання складнощів із фінансуванням, повідомив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван: "Щотижня ми оцінюємо наші можливості фінансування України, щоб надавати їй кошти і можливості для захисту, але це стає все складніше і складніше. Ситуація дуже динамічна, і вікно можливостей для нас закривається. Ми надаємо Україні все необхідне з того, чого вона потребує, і за повного обсягу фінансування ми зможемо надати більше".

09:40 Вчора ввечері близько 22:00 росіяни атакували 6 дронами-камікадзе типу "шахед" Ізюмський район, 4 з них збили сили ППО, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, без постраждалих.

09:30 Вночі Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепові Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави, засідання проходило у закритому режимі.

09:25 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Вночі росіяни атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкоя (тимчасово окупований Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 7 ударних БпЛА “Shahed-136/131” (78%).

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські державні ЗМІ оприлюднили, а згодом спростували повідомлення про «перегрупування» російських сил на східному (лівому) березі Херсонської області на позиції далі на схід від ріки Дніпро. Це суґерує, що російське командування та/або російські державні ЗМІ не змогли створити скоординованої інформаційної лінії для відповіді Росії на українські наземні операції на східному березі. Міністерство оборони Росії не визнає утримання українських позицій на східному березі або проведення протягом останніх тижнів більш масштабних, ніж зазвичай, наземних операцій України. Російські мілблогери все частіше повідомляють про українську активність на лівому березі, однак це різко контрастує з постійною відсутністю визнання з боку російських державних ЗМІ та російських офіційних осіб. Російське командування раніше намагалося встановити скоординований інформаційний підхід до подій в Україні, зокрема коли воно не змогло підготувати інформаційні умови щодо поразок під час контрнаступу в Харкові 2022 року. Попередні невдачі у встановленні скоординованих інформаційних підходів призвели до хаотичних розривів і вираженого невдоволення в російському інформаційному просторі. Російське командування ризикує повторити ці інциденти з ситуацією на східному березі, яка викликала помітне занепокоєння з боку російських ультранаціоналістів.

• Існує три гіпотези різної вірогідності щодо оприлюднення потім спростованих повідомлень про перегрупування російських військ на східному березі Херсонської області:

- вони можуть свідчити про фактичні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які, можливо, передчасно потрапили в інформаційний простір до того, як були офіційно оприлюднені російськими військовими;

- російське військове командування, можливо, дало вказівку державним ЗМІ оприлюднити, а потім відкликати ці звіти в рамках інформаційної операції, спрямованої на те, щоб українські сили недооцінили наявну російську живу силу на східному березі Херсонської області;

- або (що малоймовірно) зовнішнє джерело під виглядом міністерства оборони Росії передало російським державним ЗМІ інформацію про повідомлення про «перегрупування» російських військ на лівому березі Херсонської області.

• Російське видання РБК повідомило, що в оригінальних повідомленнях ТАСС і РИА Новости йшлося про те, що командувач об'єднаного угруповання російських військ в Україні (не названий у статті, але з посиланням на начальника генерального штабу генерала армії Валєрія Ґєрасімова) вислухав і погодився з аргументами командування угруповання "Дніпро" (також не названо у статті, але відомо, що це генерал-полковник Міхаіл Тєплінский) і наказав угрупованню "Дніпро" здійснити передислокацію та вивільнити сили для проведення наступальних дій на інших, не зазначених напрямках. Припущення про те, що два високопоставлені воєначальники обговорювали передислокацію російських військ з однієї ділянки фронту на іншу, не є чимось дивним або неймовірним. У повідомленні РБК також йдеться про те, що російське військове командування оцінило ситуацію в Херсонській області як таку, що не становить явної загрози для російських військ. Незважаючи на майже постійне занепокоєння щодо херсонського напрямку з боку мілблогерів, саме російське військове командування, схоже, заклопотане іншими ділянками фронту, а саме Авдіївським напрямком, де російські війська проводять відновлені наступальні операції. Ґєрасімов і Тєплінский, можливо, зважили баланс між утримання передових підрозділів у Херсонській області та передислокацією цих підрозділів на інші ділянки фронту і вирішили, що нинішнє російське угруповання в тилових районах Херсона є достатнім для захисту від українських операцій на східному березі. Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив 12 листопада, що російське командування на херсонському напрямку відмовилося від перекидання до лінії фронту додаткових сил 70-ї мотострілецької дивізії (новоствореної 18-ї загальновійськової армії) і 7-ї десантно-штурмової дивізії, вирішивши натомість утримувати решту цих з'єднань у ближньому тилу і в других ешелонах оборони. Припущення, що російські війська мають сильнішу присутність у тилових районах Херсонської області, значною мірою збігається з нібито обговореннями між Ґєрасімовим і Тєплінским щодо вивільнення цих фронтових частин і перекидання їх на інші ділянки фронту.

• Незалежно від причин і обставин повідомлень ТАСС і РИА Новости, реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області продовжують залишатися дуже невралгічними в провоєнному інформаційному просторі, та підкреслює, що російський медіа-простір досі не консолідувався навколо єдиної риторичної лінії щодо того, що відбувається на східному березі Дніпра.

• Українські та російські джерела зазначили, що погодні умови впливають на перебіг бойових дій, але не зупиняють операції. Речник Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо 13 листопада зазначив, що дощ і багнюка на Донбасі знижують швидкість наземного маневру. 12 листопада речник 14-ї механізованої бригади Надія Замрига заявила, що туман і дощ ускладнюють повітряну розвідку як з боку Росії, так і з боку України і призводять до зменшення кількості обстрілів, і додала, що опале листя ускладнює спроби приховати техніку і особовий склад. Речник Південного оперативного командування капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російська авіація на півдні України через погодні умови стала менш активною, і що російські війська намагаються з кожним вильотом скидати якомога більше планерних бомб. Український офіцер запасу оцінив, що багнюка зробить багато доріг поблизу Авдіївки непрохідними, що ускладнить логістику для обох сторін. Російські мілблогери стверджують, що нещодавні сильні дощі призвели до зменшення кількості обстрілів і що сильний вітер і дощ заважають роботі російських безпілотників і ускладнюють наступальні операції на заході Запорізької області.

• Українські посадовці зазначили, що Україна, наступної зими, ймовірно, проведе кампанію з блокування російських маршрутів постачання.

• Російський мілблогер закликав учасників російського інформаційного простору ширше висвітлювати російські удари по українських військових об'єктах на противагу українським ударам по російських тилових районах, опосередковано підкреслюючи унікальну динаміку, коли більшість повідомлень про російські удари, схоже, стосуються українських цивільних об'єктів, тоді як більшість повідомлень про українські удари стосуються російських військових об'єктів.

• Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що 13 листопада сотий цивільний корабель пройшов Чорноморським коридором для цивільних суден, незважаючи на постійні зусилля Росії, спрямовані на те, щоб перешкодити використанню коридору.

• Повідомляється, що колишній персонал "групи Ваґнера" відкидає спроби вербування російського міністерства оборони, спрямовані на підпорядкування операцій "Ваґнера" в Африці.

• Українські посадовці продовжили обговорювати примусову мобілізацію Росією мирного українського населення на окупованих територіях України.

• Російські окупаційні чиновники продовжили депортацію українських дітей до Росії під виглядом канікул.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: