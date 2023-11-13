Британський експрем’єр Девід Кемерон повернувся у велику політику.

Його призначено міністром закордонних справ Об’єднаного Королівства.

Суелла Браверман

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звільнив керівницю Міністерства внутрішніх справ Суеллу Браверман (Suella Braverman) зі займаної нею посади. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Звільнення відбулося після того, як пані Браверман висловила погляди, відмінні від думки глави уряду, звинувативши лондонську поліцію в упередженості під час охорони порядку на масових акціях, пов’язаних з військовими діями в Секторі Гази. Її вже неодноразово критикували через популістські заяви.

Відтак очільником МВС було призначено Джеймса Клеверлі (James Cleverly), який досі обіймав посаду глави британського зовнішньополітичного відомства.

Оскільки таким чином звільнилася посада міністра закордонних справ, то на вакантне місце глава уряду вирішив призначити колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона. Про це у понеділок, 13 листопада, повідомила канцелярія Ріші Сунака у рамках перестановок у кабінеті міністра.

«Сьогодні Ріші Сунак посилив свою урядову команду для реалізації довгострокових рішень заради кращого майбутнього», – читаємо на офіційній сторінці керівної Консервативної партії в Twitter.

Девід Кемерон

Нагадаємо, що 57-річний Девід Кемерон обіймав посаду прем'єр-міністра у 2010–2016 роках. Він добровільно подав до демісії після того, як 52 відсотки британських виборців проголосували на референдумі за вихід Об’єднаного Королівства зі складу Європейської Унії. Цікаво, що він сам ініціював це голосування, хоча виступав проти Brexit і вірив, що британці підтримають його позицію.