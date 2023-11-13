Польща розгорнула новий танковий батальйон біля кордону Білорусі.

За твердженням міністра оборони Польщі, новий підрозділ «залагоджуватиме безпеку та стримування агресора зі сходу».

 

 

Військо Польське розгорнуло на кордоні з Білоруссю новий танковий батальйон. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву міністра національної оборони республіки Маріуша Блащака (Mariusz Błaszczak), зроблену в неділю, 12 листопада. Новий військовий підрозділ дислокуватиметься у Чартаєві біля Семятич на Підляшші.

 

Батальйон буде включений до складу 1-ї піхотної дивізії. За словами Блащака, завданням нового підрозділу буде «стримування аґресора та залагодження безпеки, якщо ми подивимося на напрямки нападу зі Сходу».

 

«Ми усвідомлюємо загрози, ми прекрасно усвідомлюємо, що кремлівські правителі почали війну, бо хочуть відбудувати Російську імперію, яка завжди була небезпечною для своїх сусідів. Щоб не допустити нападу на нашу батьківщину, ми зміцнюємо Військо Польське і створюємо нові частини. Тут не було військової частини, але це необхідно для залагодження безпеки нашої Батьківщини», – заявив польський міністр.

 

Польща розпочала формування 1-ї піхотної дивізії у вересні 2022 року. Новий танковий батальйон розпочне роботу в Чартаєві поблизу кордону з Білоруссю в районі Бреста. За планом влади дивізія складатиметься з 12-ти військових частин, чотирьох бригад, артилерійської бригади, чотирьох полків та трьох спеціальних батальйонів. Чисельність дивізії має перевищити 30 тис. осіб, вона буде оснащена, зокрема американськими танками Abrams та південнокорейськими танками K2 Black Panther.

13.11.2023

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