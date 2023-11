Актори Голлівуду припинили страйк.

Профспілці акторів вдалося досягти угоди з великими студіями Голлівуду.

Гільдія кіноакторів та федерація мистців телебачення і радіо США (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists – SAG-AFTRA) досягла попередньої угоди з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (Alliance of Motion Picture and Television Producers – AMPTP), що дозволяє її членам з четверга, дев’ятого листопада, припинити страйк. «У рамках домовленості на суму понад мільярд доларів ми уклали угоду екстраординарного масштабу», – зазначається у заяві SAG-AFTRA, яке цитує інформаційна аґенція Reuters.

Угода передбачає підвищення мінімальних виплат, заходи захисту членів федерації від «загроз штучного інтелекту» і вперше включає «бонус за участь у потоковому мовленні».

Нагадаємо, що профспілка акторів, яка репрезентує інтереси приблизно 160 тисяч осіб, 14 липня розпочала страйк, який фактично зупинив усе виробництво в кіноіндустрії США. Актори вимагали збільшення зарплат, компенсації перепрацювань та обмеження використання штучного інтелекту в кіно.

Страйк акторів розпочався після протестів Гільдії сценаристів США, які стартували ще другого травня. Спільнота, яка об'єднує понад 11500 авторів, проводила масовий страйк через незгоду з Альянсом продюсерів кіно та телебачення щодо поліпшення умов праці. Дев’ятого жовтня сторони дійшли згоди, і протести сценаристів завершилися.

За даними газети Financial Times, страйки сценаристів і акторів у Голлівуді цього року вже завдали індустрії збитків на понад п’ять мільярдів доларів США.