Російські авіакомпанії попросили владу подовжити ресурс 50-літніх Ан-24 та Ан-26.

Виявилося, що ці пасажирські літаки в Росії немає чим замінити.

 

 

Представники низки російських реґіональних авіакомпаній звернулися до профільних відомств із проханням подовжити ресурс пасажирських літаків Ан-24 та Ан-26. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

 

«На сьогоднішній день вітчизняних регіональних літаків налічується близько 150 штук, з них 95–98 представлені саме Ан-24 і Ан-26 з терміном випуску з 1962 року і середнім віком 50 років. З доповіді ДержНДІ цивільної авіації випливало, що до 2030 року буде списано чверть цих літаків – насправді, на нашу думку, зупинка цього парку настане значно раніше, а саме з 2028 року», – сказав на круглому столі, який відбувся в Раді федерації у середу, восьмого листопада, представник керівництва авіакомпанії «Ангара» Сєрґєй Зорін.

 

Серед причин, через які такі літаки швидше виробляють ресурс, Зорін назвав перерозподіл навантаження з іноземних лайнерів на російські, нерентабельність їхнього капітального ремонту, а також відсутність доступу до бюлетенів українського виробництва для подовження ресурсу цих літаків. Нагадаємо, що літаки Ан-24 та Ан-26 були розроблені за радянських часів українським КБ «Антонов». Їхнім виробництвом займався Київський авіаційний завод, а запчастини для Ан-24 та Ан-26 робили, серед інших, українські підприємства.

 

«З огляду на це можна сказати, що заміна Ан-24 та Ан-26 на сьогодні відсутня повністю. Ставки робимо на Іл-114-300 та ТВРС-44. Але, по-перше, Іл-114 не є повноцінною заміною Ан-24, а ТВРС-44, незважаючи на те, що у комплексній програмі зазначено, що він буде поставлятися з 2025 року, у спілкуванні зі заводом-виробником ми почули, що у кращому разі перші 10 штук з'являться 2027 року», – нарікав Зорін.

 

Окремим питанням, за його словами, є вартість ТВРС-44: її можна порівняти з вартістю реактивних ближньо- та середньомагістральних літаків, які за місткістю в 3–4 рази більші – це понад 2 млрд руб.

09.11.2023

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