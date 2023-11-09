На кордоні з Польщею вантажівки стоять у чергах по чотири доби.

Вантажівки, аби перетнути польсько-український кордон на в’їзд в Україну, через блокаду з боку польських перевізників змушені чекати до чотирьох діб. Про це пише польське видання Wnp.pl з посиланням на відділ Податкової адміністрації в Любліні.

Зокрема, як зазначається, на виїзд з Польщі в Україну перед пунктом пропуску "Дорогуськ–Ягодин" в 30-годинній черзі очікують 650 вантажівок. Натомість поблизу пункту пропуску "Гребенне–Рава-Руська" з польського боку кордону в майже 90-годинній черзі чекають близько 900 вантажівок.

При цьому заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в інтерв’ю Укрінформу розповів, що через блокування кордону з Польщею потік вантажівок скоротився в рази.

"Залежно від пункту пропуску, у ці дні в два-три рази менше (кількість вантажних автомобілів, – ред.), ніж звичайно. Так, за 6 листопада, а страйк почався десь о 13:30, через ПП "Рава-Руська – Гребенне" проїхала 261 вантажівка, через "Ягодин – Дорогуськ" – 252, через "Краковець – Корчова" – 176. Вже 7 листопада з 00:00 до 16:00 через "Краковець – Корчова" проїхало 265 машин, "Рава-Руська – Гребенне" – 203, "Ягодин – Дорогуськ" – 33", – розповів заступник міністра.

Напередодні страйку, 5 листопада, через ці три пункти загалом виїхало 936 вантажівок.

За словами Деркача, за кожен день блокади пунктів пропуску Україна "втрачає" десь до 1000 фур.

"До 6 листопада, наприклад, ПП "Ягодин – Дорогуськ" в середньому пропускав 1430 транспортних засобів в обидва боки за добу. Плюс-мінус по 200–300 пропускали Рава-Руська і Краковець. Загалом ми втрачаємо в день десь до 800–1000 транспортних засобів, які могли б курсувати між Україною та Європою", – наголосив він.

Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко припускає, що ситуація на кордоні з Польщею лише ускладнюватиметься. "Ми, звісно, сподіваємося, що такі дії вони припинять якомога швидше", – зазначив Демченко в ефірі телемаратону "Єдині новини".

Нагадаємо, що ситуація в пунктах пропуску на кордоні з Польщею загострилася через страйк перевізників, які 6 листопада перекрили дороги на під'їздах до кордону і вимагають скасування транспортного безвізу. Організатори протесту пропускають по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.