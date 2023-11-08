623-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

155,3% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

57,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

163,6% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

241,4% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

78,3% РСЗВ (з них 2,0% за минулий тиждень),

40,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Сенат США не підтримав законопроєкт Палати представників про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, що не передбачає допомоги Україні. Демократи, які складають більшість у Сенаті, наголосили на важливості надання допомоги і Україні, і Ізраїлю, а також на фінансуванні гуманітарної допомоги, безпеки кордону і надання коштів Тайваню – про що йдеться у запиті, який Білий дім надіслав Конгресу минулого місяця розміром у 106 мільярдів доларів.

09:10 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких три носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 24 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела стверджують, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області і продовжують більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі за участю легкого піхотного угруповання розміром приблизно з батальйон. Російські мілблогери показали позавчорашню фотографію, на якій нібито видно, як український гусеничний десантний транспорт перевозить бойову машину піхоти на східний берег біля Кринок (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро). Інші мілблогери вчора стверджували, що українська бойова машина піхоти самостійно перетнула річку Дніпро біля Кринок, а також показали окремі вчорашні кадри, на яких нібито видно знищений західний бронетранспортер-амфібія у невстановленому місці на східному березі. Окремі російські мілблогери стверджували, що або один, або два українських БТРа перетнули Дніпро біля Кринок, тоді як інші мілблогери стверджували, що українські війська перекинули в цей район кілька невстановлених бронетранспортерів. Російські мілблогери пишуть, що понад 300 українських військових (приблизно батальйон) діють на східному березі в районі Кринок і продовжують стверджувати, що українські сили утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах. Один мілблогер стверджує, що на всьому східному березі Херсонської області діють кілька сотень українських військових. Російські мілблогери стверджували, що бойові зіткнення тривають поблизу Кринок, а також поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), але не стверджували, що спроби українських військ просунутися вперед 6 і 7 листопада були особливо масштабнішими, ніж у попередні дні. Українські сили, ймовірно, провели початкові атаки силами роти через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області 17 і 18 жовтня. Повідомлення про угруповання українських сил чисельністю до батальйону на східному березі свідчить про те, що інтенсивні російські зусилля з блокування ріки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріальну частину на позиції на східному березі.

• Вчора українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. 6 листопада російський мілблогер заявив, що українські війська перетнули залізницю біля Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Російський блогер стверджує, що українські сили закріпилися в лісових масивах поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного), і що відсутність російського контролю над повітряним простором у цьому районі ускладнює ведення вогню російською артилерією по цих позиціях.

• Популярний провоєнний російський милий блогер, який зазвичай оптимістично налаштований щодо російських можливостей, висловив відносно песимістичну оцінку війни та наголосив на необхідності для Кремля повністю мобілізувати російську економіку та військово-промисловий комплекс на воєнну основу для перемоги. Цей блогер заявив вчора, що Україна налаштована на "виснажливу війну" проти Росії і що Росії потрібен "величезний бойовий потенціал" і "точний розрахунок" своїх можливостей, щоб перемогти Україну. Кремль здебільшого не бажає проводити ширшу економічну мобілізацію, і заклик мілблогера змінити цю лінію заслуговує на увагу. Ще один російський мілблогер стверджував, що Росія "жахливо платить" за небажання Кремля повністю присвятити себе війні. Пропозиція мілблогерів щодо подальшої мобілізації російської економіки, схоже, є частиною нещодавніх дискусій у російському інформаційному просторі щодо оперативних змін, які могли б допомогти російським військам подолати виклики в Україні, ймовірно, у відповідь на нещодавнє есе Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного на тему "позиційної війни". Есе Залужного, схоже, спонукало навіть найбільш позитивно налаштованих російських мілблогерів до більш прямолінійних і чесних оцінок російських військових зусиль.

• Російська влада затримала заступника міністра внутрішніх справ Республіки Дагестан під приводом звинувачень у корупції, ймовірно, намагаючись продемонструвати, що федеральний уряд вживає заходів у Дагестані, не привертаючи уваги до міжетнічної та міжрелігійної напруженості та схильності до дестабілізації в регіоні.

• Український удар по російській верфі в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю Чорноморського флоту Росії.

• Російський батальйон, що складається з українських військовополонених, швидше за все, буде розгорнутий в Україні найближчим часом, що є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

08:50 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: