Нідерланди відправили до  Румунії п’ять F-16 для підготовки українських пілотів.

Загалом Нідерланди нададуть для цієї мети від 12 до 18 винищувачів.

Командування нідерландських збройних сил відправило у вівторок, сьомого листопада, п'ять винищувачів F-16 на авіабазу у Фетешті в Румунії. Про це повідомив інформаційний портал Finanzen.net з покликом на слова міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен (Kajsa Ollongren). Ці бойові літаки призначені для навчання пілотів з України.

«П'ять голландських F-16 сьогодні вирушають на авіабазу Фетешті в Румунії. Там незабаром відкриється навчальний центр F-16 для підготовки пілотів як з країн НАТО, так і з України», – написала Оллонґрен на своїй сторінці у Twitter.

Це перші винищувачі F-16, які відправили Нідерланди для підготовки українських пілотів. За даними нідерландського військового відомства, загалом країна виділить на навчання від 12 до 18 винищувачів.

За твердженням експертів, навчання пілотів триватиме щонайменше пів року. Під час тренувань машини літатимуть лише в повітряному просторі НАТО.

У жовтні цього року глава Пентаґону Ллойд Остін заявив, що в українські ВПС перші літаки F-16 можуть надійти не раніше за весну 2024 року. Остін додав, що США очолять коаліцію країн, які допоможуть Україні відновити власні військово-повітряні сили.