На Тернопільщині формують зенітно-кулеметний батальйон: збиватиме "шахеди".

У Тернопільській області створюють зенітно-кулеметний батальйон, який боротиметься з ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Про це під час брифінгу розповів начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

 

 

За його словами, місце розташування військового формування – це закрита інформація.

 

"В області формується новий військовий організм. В принципі, де він розташований, вам не скажу в цілях безпеки. Основна задача цього організму – це якраз зенітно-кулеметний батальйон, який буде боротися з тими "шахедами", які летять і прилітають в нашу область. З цієї метою вже передано два автомобілі. Загалом завтра ми анонсуємо, що ми будемо передавати близько 30-ти автомобілів, в залежності від готовності", – сказав Труш.

 

Для батальйону передадуть обладнання: 30 старлінків, 30 біноклів і 30 тепловізорів.

 

За словами очільника ОВА, вартість обладнання, не враховуючи автомобілів, – майже 21 мільйон гривень.

 

Придбали все за гроші, які зібрали на аукціоні до Дня захисників і захисниць України, а також за кошти меценатів, додав Володимир Труш.

02.11.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
616-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
01.11.23 | | Україна
Львівська опера презентує альбом сценографії Євгена Лисика
Євген Лисик — митець з філософським симфонізмом, з могутньою й чітко окресленою індивідуальністю, з неординарно образним мисленням, з несподіваними творчими ідеями і невтомними пошуками, у центрі яких — пізнання людини і світу з вірою у його Божественне начало.
31.10.23 | | Штука
А мали відбутися вибори
Юрко ТИМЧУК
Музи не мовчать, коли говорять гармати, а урнам, куди електорат має виливати своє волевиявлення, сказали заклеїти писки.
31.10.23 | | Україна
615-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.
31.10.23 | | Україна
Слов՚янська весна восени – були такі дві країни
Нікодем Щиґловський
Чехословаччина та Югославія: 105 років тому здійснилися прагнення мільйонів слов'ян, постали дві згодом федеративні слов'янські держави
30.10.23 | | Минуле
614-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
30.10.23 | | Україна
Україна в новій архітектоніці Європи
Мирослав МАРИНОВИЧ
Мине короткий час, і в Європі знову запрацюють доцентрові сили, а ідея європейської єдності знову стане сильною, але вже на вищому рівні
29.10.23 | | Дискурси
613-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
29.10.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.