На Тернопільщині формують зенітно-кулеметний батальйон: збиватиме "шахеди".

У Тернопільській області створюють зенітно-кулеметний батальйон, який боротиметься з ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Про це під час брифінгу розповів начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, місце розташування військового формування – це закрита інформація.

"В області формується новий військовий організм. В принципі, де він розташований, вам не скажу в цілях безпеки. Основна задача цього організму – це якраз зенітно-кулеметний батальйон, який буде боротися з тими "шахедами", які летять і прилітають в нашу область. З цієї метою вже передано два автомобілі. Загалом завтра ми анонсуємо, що ми будемо передавати близько 30-ти автомобілів, в залежності від готовності", – сказав Труш.

Для батальйону передадуть обладнання: 30 старлінків, 30 біноклів і 30 тепловізорів.

За словами очільника ОВА, вартість обладнання, не враховуючи автомобілів, – майже 21 мільйон гривень.

Придбали все за гроші, які зібрали на аукціоні до Дня захисників і захисниць України, а також за кошти меценатів, додав Володимир Труш.