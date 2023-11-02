Байден виступив за призупинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС.

Водночас він висловився на захист права Ізраїлю переслідувати ХАМАС.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що виступає за призупинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС для того, щоб мати час для звільнення заручників. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Заява пролунала, коли Байден, виступав на передвиборчому заході у Міннеаполісі (штат Міннесота).

Під час виступу глави Білого дому його промову перебила вигуком одна з учасниць заходу: «Мені потрібно, щоб ви закликали до припинення вогню прямо зараз». Байден відповів так: «Я розумію ваші емоції. Це надзвичайно складно для ізраїльтян. Це неймовірно складно і для мусульманського світу. Я думаю, нам потрібна пауза. Пауза означає отримання часу для звільнення ув'язнених. Треба дати час».

Американський президент заявив, що він підтримує рішення про створення двох держав, але висловився на захист права Ізраїлю переслідувати ХАМАС. «Справа в тому, що ХАМАС є терористичною організацією. Відвертою терористичною організацією», – наголосив Байден.

Як пише Bloomberg, у Міннесоті президент став свідком демонстрацій, учасники яких виступали проти жорстких дій ізраїльської армії в Секторі Гази. Багато експертів висловили думку, що ослаблення підтримки серед мусульман та американців арабського походження може завадити Байдену перемогти в ключових штатах на виборах 2024 року. Проте, виступаючи у Міннеаполісі, Байден утримався від закликів про повне припинення вогню.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі (John Kirby) заявив, що Вашінґтон не вважає припинення вогню «правильним рішенням», оскільки це може піти на користь тільки ХАМАС.

Представник Державного департаменту Метью Міллер (Matthew Miller) пояснив, що мав на увазі Кірбі: «Ми вважаємо, що припинення вогню дозволило б ХАМАС продовжувати озброюватись та влаштовувати терористичні атаки на Ізраїль».