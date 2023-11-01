У Сербії розпущено парламент.

Президент Вучич призначив дострокові вибори на 17 грудня.

 

 

Президент Сербії Александр Вучич у середу, першого листопада, оголосив про розпуск сербського парламенту – Народної скупщини. Про це повідомило сербське видання «Политика». Вучич призначив дату дострокових виборів на 17 грудня. Чергові вибори планувалося провести щойно в травні 2024 року.

 

«Ми живемо у важкий для всього світу час, під час глобальних викликів, воєн та конфліктів, у час, коли нам усім необхідно об'єднатися у боротьбі за збереження життєво важливих національних та державних інтересів», – заявив Вучич.

 

Напередодні уряд надіслав Вучичу пропозицію про розпуск парламенту та проведення нових виборів, аргументувавши його тим, що це «в поточних умовах забезпечило б вищий ступінь демократії, зниження напруженості між протилежними силами в суспільстві», а також підтвердило б право висловлювати думки та погляди, у тому числі щодо «подальшого утвердження європейських цінностей».

 

Розмови про розпуск парламенту ведуться з травня 2023 року, після того, як Сербія була вражена двома випадками масових вбивств. Третього травня у белградській школі імені Владислава Рибнікара 13-річний Коста Кецманович із батьківського пістолета застрелив дев'ятьох учнів та охоронця школи, ще семеро людей отримали поранення. Наступного дня у передмісті Белграда 21-річний Урош Блажич відкрив із автомата вогонь по перехожих. Вісьмох людей було вбито, 14 — поранено. Ці інциденти спричинили масові протести по всій країні.

 

Таким чином парламентські вибори в країні відбудуться втретє за останні чотири роки. Одночасно пройдуть і місцеві вибори у 65 містах та муніципалітетах, включно зі столицею Сербії Белградом.

 

На останніх парламентських виборах, що відбувалися у квітні 2022 року, Сербська прогресивна партія, від якої Вучич 2022 року балотувався у президенти, вийшла лідером електоральних перегонів, здобувши 44,27% голосів. Проведена нею коаліція отримала можливість сформувати кабінет.

01.11.2023

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