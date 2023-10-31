Тривожна валіза

Майкл Мишкало

Це був такий собі жартівливо-серйозний тест, відповідь на який свідчила, до якого покоління ви належите: «Чи знаєте ви, який зв'язок існує між олівцем і магнітофонною касетою?» Так, покоління, яке дивилося на іноземців як на інопланетян, знало відповідь на питання про касети й олівець, знало, що таке пожовані плівки, попиляні диски, магнітофонні бобіни, колонки, підсилювач, еквалайзер, світломузика і так далі. До цього можна додати ще діафільми і діапроектори, чорно-білі телевізори і радіоли, плівкові фотоапарати і фіксаж для проявлених фотографій, вуличні таксофони й автомобілі, які самі ремонтували у своєму гаражі, плюс ще цілий ряд усього того, що було важливою частиною нашого життя-буття і що скасував, відмінив технічний прогрес — от тільки…

 

 

От тільки тепер усе це не працює, не працює цей поділ на покоління — жартівливий, іронічний, серйозний, науковий, байдуже який, — усе це не працює. Війна все це перекреслила, змалила, воно стало зовсім неважливим і третьорядним. Тепер є один поділ: на тих, хто пережив цю війну, а хто ні; хто вижив під бомбами, артобстрілами, в окопах, в окупації, на чужині, а хто ні. Між живими і мертвими.

 

Наші батьки — діти війни, тамтої війни, Другої світової, ті, які залишилися живими на війні. Які вижили — бо це покоління нужди, повоєнного голоду. «Профспілкове масло», так вони називали гірчицю, — єдине, чого тоді було в надлишку, що стояло тоді на столах в їдальнях, і яке міг їсти кожен, хто хотів, і він мастив то на хліб, якого завжди було мало.

 

Наше покоління не мастило на хліб «профспілкове масло» — у нас були булочки і пиріжки, була мармуляда, деякий час навіть масло було шоколадне, потім зникло навіть звичайне; а ще ми їли дешеві помадки, халву, пастилу; гризли, хто любив, брикети — кисіль, «кава з молоком» — так, як теперішні діти гризуть пакети мівіни.

 

Для наших батьків війна — це був страх, смерть і спогади, які не говорили при нас. При дітях. Ми кожне літо дивилося кіно про війну «Чотири танкісти і пес», слухали, що розказували обов’язкові ветерани, плюс «дєнь побєди», вічний вогонь, покладання вінків, піонерський салют. Це була абстракція в кіно, чи в книжках, чи в розмовах цих ветеранів.

 

Ніщо не може підготувати вас до війни. Ні дуже хороша література — той же Ремарк, Барбюс, чи Юнґер, ні фільми, хоч би якими талановитими вони були (а їх було багато), ні навіть усні розповіді очевидців. Треба було бути там, треба було пережити це самому. Цей жах.

 

На площі Ринок у Львові була інсталяція — одноденна акція "Дипломи, які ніколи не видадуть". Вона була присвячена студентам, які загинули у Маріуполі, Харкові, Бучі, Чорнобаївці, Миколаєві, Чернігові, інших українських містах — тим, хто не встиг закінчити навчання й отримати дипломи. Які так і залишились висіти. По них ніхто не прийшов. Їх не вручили нікому. «Сьогодні в актовому залі відбудеться урочисте вручення дипломів випускникам...» Усього цього ніколи не було й не буде. Порожнеча, де мало бути життя.

 

Їх убила війна, цих студентів більше ніколи не буде. Цієї України більше не буде. Цих простих роботяг, фермерів, музикантів, акторів, поетів, спортсменів, депутатів — і так, військових, професійних військових. Цього покоління.

 

Це покоління війни, яке добре знає, що таке укриття, відступ, евакуація, біженці та ВПО.

 

Наші батьки ще з тамтої війни, ми, наші діти і внуки з цієї чули і ще будемо чути сирени і це моторошне «Увага! Повітряна тривога!» Тільки наші батьки тоді не знали, що таке дрони, крилаті ракети і тривожна валіза. Так, ми, наші батьки, якщо ще живуть, діти (на жаль, наші діти і внуки) добре вивчили, бо складали своїми руками, що то таке — ця тривожна валіза, цей синонім війни у тилу.

 

Я не хочу, я дуже не хочу, щоб вже діти наших внуків знали, що то таке — ця тривожна валіза. Не знаю, що буде символом миру і перемоги та коли це буде. Можливо, відсутність того, до чого ми звикли за роки війни.

 

31.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
614-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
30.10.23 | | Україна
Україна в новій архітектоніці Європи
Мирослав МАРИНОВИЧ
Мине короткий час, і в Європі знову запрацюють доцентрові сили, а ідея європейської єдності знову стане сильною, але вже на вищому рівні
29.10.23 | | Дискурси
613-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
29.10.23 | | Україна
Культура смерті
Віталій Портников
Якщо на повороті історії культура колишньої імперії сприйматиметься чужою тими, хто вважав її своєю, це вже буде важливий цивілізаційний поворот
29.10.23 | | Дискурси
Місто приречених
Василь МАХНО
у цьому місті майже всі приречені усі покликані ба навіть гості – ми на карнавал прийдуть живі і мертві в одному напрямку та різними дверми
28.10.23 | | Дискурси
612-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
28.10.23 | | Україна
Непримиренність тепер
Олеся Ісаюк
Наші поразки і трагедії принаймні минулих ста років тригернуті війною. Аби ми почали пропрацьовувати цей аспект, треба, мабуть, параду українських військ по Красній площі. Бо така логіка маятника болю.
27.10.23 | | Галичина
Осіннє сольфеджіо
Юрко ПРОХАСЬКО
Покої повнилися випуклим й об’ємним осіннім духом сливок і яблук; у повному і прохолодному запаху дійшлості, в’язнучи в цій студенистій стиглості, линули звуки музики
27.10.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.