Влада Фінляндії заблокувала операції з продажу нерухомості росіянам.

Це було зроблено з подання міністерства оборони країни.

Антті Гакканен

Уряд Фінляндії за поданням міністерства оборони заблокував три угоди щодо продажу нерухомості в країні громадянам Росії. Про це повідомило видання Yle з покликом на інформацію фінського військового відомства. Відповідні подання підписані безпосередньо міністром оборони Антті Гакканеном (Antti Häkkänen), він обґрунтував такий крок впливом придбання нерухомості на стан національної безпеки.

Таким чином було заблоковано угоди щодо двох об'єктів у громаді Руоколахті у провінції Південна Карелія, неподалік кордону з Росією. Ще один об'єкт розташований у місті Кітее.

У повідомленні йдеться, що дві угоди мали здійснити приватні особи, ще одну – компанія. «Приватні особи та бенефіціари компанії є громадянами Росії. У прикордонних районах Східної Фінляндії з цим потрібно бути особливо обережним», – заявив Гакканен.

У міноборони пояснили, що купівля цієї нерухомості «могла перешкоджати організації національної оборони та захисту територіальної цілісності». Видання Yle зазначає, що рішення ухвалене на основі закону 2020 року, згідно з яким покупцям нерухомості не з Європейської Унії потрібен спеціальний дозвіл від міноборони.

На початку жовтня міністерка юстиції Фінляндії Леєна Мері (Leena Meri) заявила, що уряд планує полегшити можливість вилучення нерухомості, яка належить росіянам. Вона зазначила, що російські власники нерухомості все частіше нехтують своїми зобов'язаннями, тобто не платять податків і не сплачують рахунків.