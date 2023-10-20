Влада Фінляндії заблокувала операції з продажу нерухомості росіянам.

Це було зроблено з подання міністерства оборони країни.

 

                                         Антті Гакканен

 

Уряд Фінляндії за поданням міністерства оборони заблокував три угоди щодо продажу нерухомості в країні громадянам Росії. Про це повідомило видання Yle з покликом на інформацію фінського військового відомства. Відповідні подання підписані безпосередньо міністром оборони Антті Гакканеном (Antti Häkkänen), він обґрунтував такий крок впливом придбання нерухомості на стан національної безпеки.

 

Таким чином було заблоковано угоди щодо двох об'єктів у громаді Руоколахті у провінції Південна Карелія, неподалік кордону з Росією. Ще один об'єкт розташований у місті Кітее.

 

У повідомленні йдеться, що дві угоди мали здійснити приватні особи, ще одну – компанія. «Приватні особи та бенефіціари компанії є громадянами Росії. У прикордонних районах Східної Фінляндії з цим потрібно бути особливо обережним», – заявив Гакканен.

 

У міноборони пояснили, що купівля цієї нерухомості «могла перешкоджати організації національної оборони та захисту територіальної цілісності». Видання Yle зазначає, що рішення ухвалене на основі закону 2020 року, згідно з яким покупцям нерухомості не з Європейської Унії потрібен спеціальний дозвіл від міноборони.

 

На початку жовтня міністерка юстиції Фінляндії Леєна Мері (Leena  Meri) заявила, що уряд планує полегшити можливість вилучення нерухомості, яка належить росіянам. Вона зазначила, що російські власники нерухомості все частіше нехтують своїми зобов'язаннями, тобто не платять податків і не сплачують рахунків.

20.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Сцену «Стрих» заньківчани відкриють прем’єрою «Доця»
Вистава за романом Тамари Горіха Зерня «Доця» у режисурі Ігоря Білиця – неочікувано музична, драйвово-рокова, де самі актори – музиканти, а усі ми – свідки подій, про які хочеться кричати.
19.10.23 | | Штука
Музика славетних галичан
Марта Стецько
Два концерти Віоліни Петриченко показали, наскільки для піаніста є важливими майстерне володіння своїм виконавським апаратом та інструментом, розуміння нюансів стилю та задуму композитора, уміння невимушено підібрати дотик, вагу, динаміку та настрій.
18.10.23 | | Штука
Видавничі осередки Львова і Львівщини
Культурне життя Львівщини завжди вирізнялося різноманіттям – тут поставали одні із найперших видавничих осередків, тут на початку двадцятого століття діяла “медіаімперія” Івана Тиктора, тут читачі мали запит на друковане слово і на дискусії довкола нього.
18.10.23 | | Штука
Ковчег Україна: галерея українського мистецтва
Ярина ВИННИЦЬКА
У віртуальній галереї музейні шедеври сусідують з найкращими творами із закритих приватних колекцій, що вперше стануть доступними для громадськості. Особливий акцент колекції – Львівська школа живопису, адже куратори, упорядники, колекціонери проєкту – львів’яни.
18.10.23 | | Штука
602-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.
18.10.23 | | Україна
Людкевич. Спадщина
Стефанія Олійник
Меморіальний музей Станіслава Людкевича у Львові ініціював проєкт «Людкевич. Спадщина», що має за мету оцифрування фондів та новітнє видання творів одного із знакових композиторів української культури та довгожителя Львова.
17.10.23 | | Штука
A якщо
Майкл Мишкало
A якщо я, ти, ви знав, знала, знали їх особисто? Як це – читати «загинув під час артилерійського обстрілу»? Знати, що це не змінити, що все це назавжди?
17.10.23 | | Дискурси
І «Рамштайн» в Брюсселі
Юрко ТИМЧУК
Поляки вибирають, кого з політиків клястимуть у найближчі роки, і програють у футбол молдованам, євреї згадують Голду Меєр і думають, що робити з Сектором Гази, а в Україні готуються до зими, яка традиційно прийде несподівано.
17.10.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.