Орбан і Путін зустрілися в Пекіні.

Головною темою їніх перемовин було постачання російського газу до Угорщини.

Президент Росії Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на марґінесі міжнародної конференції «Один пояс, один шлях», яка проходить у Пекіні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Зустрілися вони в урядовому гостьовому будинку, де зупинявся Путін перед початком міжнародного форуму.

Як розповів речник угорського прем’єра Берталан Гавасі (Bertalan Havasi), Орбан і Путін «засвідчили відданість двостороннім зв’язкам на тлі міжнародної напруженості через війну в Україні». Сторони, за його словами, обговорили постачання російських газу та нафти до Угорщини, а також питання ядерної енергетики. «Орбан наголосив, що для Європи, включно з Угорщиною, вкрай важливо припинити санкції проти Росії та бойові дії в Україні, а також припинити потік біженців», – зазначив Гавасі.

Путін, своєю чергою, заявив, що впродовж останніх десятиліть відносини між Росією й Угорщиною будувалися «винятково на засаді врахування інтересів одне одного, спираючись на все позитивне, що дісталося нам з минулого».

«Незважаючи на те, що в сьогоднішніх геополітичних умовах можливості для підтримки контактів і розвитку відносин дуже обмежені, проте не може не викликати задоволення, що з багатьма країнами Європи у нас відносини зберігаються, розвиваються. Одна з цих країн – Угорщина», – наголосив шеф Кремля.

Востаннє перед цим Путін і Орбан спілкувалися віч-на-віч першого лютого 2022 року на кількагодинній зустрічі в Москві, рівно за три тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.