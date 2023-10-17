У Польщі підраховані всі виборчі бюлетені.

Принципової різниці з результатами екзитполів не спостерігається.

 

 

У Польщі підраховано всі 100% бюлетенів, які були використані на парламентських виборах 15 жовтня. У вівторок зранку, 17 жовтня, Національна виборча комісія оголосила офіційні результати голосування. Про це повідомило Polskie Radio24. Офіційні підрахунки голосів принципово не відрізняються від результатів екзитполів, оприлюднених зразу ж після закриття дільниць, проте вносять певні корективи у відсоткове співвідношення електоральних преференцій.

 

Отже урядова партія «Право та справедливість» під керівництвом віцепрем’єра Ярослава Качинського зберегла свої лідерські позиції. За неї проголосувало 35,38 відсотка поляків, які прийшли на виборчі дільниці.

 

 

У головного конкурента ПіС – опозиційного виборчого блоку «Громадянська коаліція» виборча підтримка сягнула 30,70% голосів.

 

Коаліція «Третій шлях» (Trzecia Droga), сформована Польською селянською партією та партією Polska 2050, отримала 14,40% голосів, «Нова лівиця» (Nowa Lewica) – 8,6%. За правопопулістську партію «Конфедерація» проголосувало 7,16% виборців.

 

Таким чином ПіС може розраховувати на 194 мандати у Сеймі з 460-ти. «Громадянська коаліція» займе 157 місць в сесійні залі, «Третій шлях» – 65, «Нова лівиця» – 26, «Конфедерація» – 18. Тож опозиція здатна сформувати коаліція у 248 мандатів. Для більшості було б достатньо й 231.

 

 

Дані, опубліковані Національною виборчою комісією з 31 496 до 31 497 виборчих округів, також показують, що «Право і справедливість» отримала найбільшу кількість голосів у Сенат. Партію Ярослава Качинського підтримали понад 7,4 млн. осіб, тобто понад 34 відсотки виборців. Проте більшість у верхній палаті парламенту теж матиме опозиція – група «Сенатського пакту», тобто представники «Громадянської коаліції», «Третього шляху», «Нової лівиці» та політики з руху «Так!».  Отже, ПіС має 34 місця в Сенаті, політики зі «Сенатського пакту» – 66.

17.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
600-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
16.10.23 | | Україна
Єврейський світ Незалежної України
Пінхас Павло Фішель
Ілюстрації до збірки віршів українською мовою Григорія Фальковича «Шалахмонеси» неодноразово експонувалися на художніх виставках, частково публікувалися у інших виданнях та розлетілися по світах вітальними листівками.
15.10.23 | | Штука
599-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
15.10.23 | | Україна
Бути з країною на одній хвилі
Валентина Мержиєвська, Марія Діденко
«ПереФарбований Лис» та літературні ігри: перечитай! Як перечитування нашої класики допомагає тут і тепер? Як переосмислення книжок змінює життєві стратегії? Як ігри за мотивами творів сприяють нам впоратися з викликами війни?
14.10.23 | | Штука
Колесо Сансари
Іван Банах
Не все так зле. Тобі пощастило зачепитися за еволюційну галузку і зависнути на верхніх щаблях онтогенезу. Перспективу встеляє густа поволока
14.10.23 | | Минуле
598-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень.
14.10.23 | | Україна
Спузякова сторона
Юрко ПРОХАСЬКО
Скорбота завжди пронизана жовтим і яскравим жовтневим сяйвом, її настрій – настій ощадливого осіннього сонця.
13.10.23 | | Дискурси
Альт в музеї митрополита Андрея.
Концертом альтової музики продовжується цикл «Музичних вечорів в музеї митрополита Андрея», ініційований о. Себастьяном Дмитрухом та Наталією Ревакович. 
13.10.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.