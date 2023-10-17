У Польщі підраховані всі виборчі бюлетені.

Принципової різниці з результатами екзитполів не спостерігається.

У Польщі підраховано всі 100% бюлетенів, які були використані на парламентських виборах 15 жовтня. У вівторок зранку, 17 жовтня, Національна виборча комісія оголосила офіційні результати голосування. Про це повідомило Polskie Radio24. Офіційні підрахунки голосів принципово не відрізняються від результатів екзитполів, оприлюднених зразу ж після закриття дільниць, проте вносять певні корективи у відсоткове співвідношення електоральних преференцій.

Отже урядова партія «Право та справедливість» під керівництвом віцепрем’єра Ярослава Качинського зберегла свої лідерські позиції. За неї проголосувало 35,38 відсотка поляків, які прийшли на виборчі дільниці.

У головного конкурента ПіС – опозиційного виборчого блоку «Громадянська коаліція» виборча підтримка сягнула 30,70% голосів.

Коаліція «Третій шлях» (Trzecia Droga), сформована Польською селянською партією та партією Polska 2050, отримала 14,40% голосів, «Нова лівиця» (Nowa Lewica) – 8,6%. За правопопулістську партію «Конфедерація» проголосувало 7,16% виборців.

Таким чином ПіС може розраховувати на 194 мандати у Сеймі з 460-ти. «Громадянська коаліція» займе 157 місць в сесійні залі, «Третій шлях» – 65, «Нова лівиця» – 26, «Конфедерація» – 18. Тож опозиція здатна сформувати коаліція у 248 мандатів. Для більшості було б достатньо й 231.

Дані, опубліковані Національною виборчою комісією з 31 496 до 31 497 виборчих округів, також показують, що «Право і справедливість» отримала найбільшу кількість голосів у Сенат. Партію Ярослава Качинського підтримали понад 7,4 млн. осіб, тобто понад 34 відсотки виборців. Проте більшість у верхній палаті парламенту теж матиме опозиція – група «Сенатського пакту», тобто представники «Громадянської коаліції», «Третього шляху», «Нової лівиці» та політики з руху «Так!». Отже, ПіС має 34 місця в Сенаті, політики зі «Сенатського пакту» – 66.