На виборах в Польщі перемагає урядова партія, проте опозиція має шанс перейняти владу.

Про це свідчать дані екзитполу, проведеного під час виборів до Сейму.

На парламентських виборах у Польщі правляча партія «Право та справедливість» набирає найбільшу кількість голосів виборців. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного під час виборів до Сейму міжнародною демоскопічною компанією Ipsos. Згідно з результатами опитування, яке наводить телеканал TVN24, за ПіС проголосувало 36,8% поляків, які взяли участь у виборах.

Опозиційну «Громадянську коаліцію» підтримали 31,6% виборців. Коаліція «Третій шлях» (Trzecia Droga), сформована Польською селянською партією та партією Polska 2050, отримує близько 13% голосів, «Нова Лівиця» – 8,6%. За правопопулістську партію «Конфедерація» проголосувало лише 6,2% поляків, які прийшли на виборчі дільниці.

Експерти зазначають, що за такого розподілу голосів опозиція може спробувати сформувати правлячу коаліцію, оскільки головна опозиційна сила «Громадянська коаліція» здатна заручитися підтримкою інших політичних сил й отримати більшість у парламенті.

За попередніми підрахунками, «Право і справедливість» може розраховувати на 200 місць в Сеймі, «Громадянська коаліція» – на 163, «Третій шлях» – на 55, «Нова Лівиця» – на 30 і «Конфедерація» – на 12 мандатів. Таким чином демократична опозиція має шанс отримати 248 місць у Сеймі. Загальне число депутатів становить 460.

На виборах зафіксовану досить високу у порівнянні з попередніми роками електоральну фреквенцію, яка сягнула 72,9%.