Ізраїль попросив у США $10 млрд військової допомоги.

Найімовірніше, вона йтиме в одному пакеті з допомогою Україні й Тайваню.

 

 

Ізраїль попросив у Сполучених Штатів надати йому надзвичайну військову допомогу на суму 10 мільярдів доларів. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на три обізнані джерела.

 

Пакет допомоги наразі розробляє Конґрес у координації з Білим домом. Згідно з інформацією джерел, буде створено єдиний пакет, який, окрім допомоги Ізраїлю, включатиме також кошти для України, Тайваню та на обладнання американо-мексиканського кордону.

 

Стало теж відомо, що головнокомандувач американських збройних сил на Близькому Сході генерал Майкл Е. Курілла (Michael E. Kurilla) прибув до Тель-Авіва у вівторок, 17 жовтня, з неоголошеним візитом. Він має намір зустрітися з високопоставленими ізраїльськими колегами й «отримати чітке розуміння вимог оборони Ізраїлю», повідомили в штабі генерала.

 

А ще в неділю, 15 жовтня, Тель-Авів з офіційним візитом відвідав лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer). Він оголосив, що американські законодавці обговорили надання Ізраїлю боєприпасів для системи протиракетної оборони «Залізний купол», високоточних бомб, авіабомб JDAM та 155-міліметрових боєприпасів.

 

Тим часом державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що президент США Джо Байден планує відвідати Ізраїль у середу, 18 жовтня. За словами керівника американського зовнішньополітичного відомства, глава Білого дому спробує запобігти загостренню гуманітарної кризи в Газі, а також розростанню конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом на решту реґіону.

17.10.2023

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