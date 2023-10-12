МОК дискваліфікував Олімпійський комітет Росії.

Причиною стало те, що залучення до олімпійського руху організацій з окупованих українських теренів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово усунув Олімпійський комітет Росії (ОКР) від Олімпійського руху до ухвалення подальшого рішення. Про це повідомило німецьке спортивне видання Sport1 з покликом на заяву на сайті МОК, опубліковану у четвер, 12 жовтня. Таким чином ОКР було покарано за порушення ним Олімпійської хартії.

Порушення полягало у включенні до складу ОКР реґіональних спортивних організацій, які розташовані на території України і перебувають у віданні Національного олімпійського комітету (НОК) України. Йдеться про організації з Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

«Ухвалене ОКР 5 жовтня 2023 року одностороннє рішення про включення до свого складу реґіональних спортивних організацій, які перебувають у віданні Національного олімпійського комітету (НОК) України (а саме Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької), є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність НОК України, визнану МОК відповідно до Олімпійської хартії», – йдеться у заяві речника МОК Марка Адамса (Mark Adams).

Після рішення МОК Олімпійський комітет Росії негайно втратив можливість виконувати свої функції. ОКР тепер не має права діяти як національний олімпійський комітет і не може отримувати жодного фінансування від Олімпійського руху.

При цьому МОК підкреслив, що залишає за собою право ухвалювати рішення про участь окремих спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році та зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортині-д'Ампеццо 2026 року.

У своєму офіційному Telegram-каналі ОКР засудила так рішення МОК як «явно політично вмотивоване» та «контрпродуктивне». Росіяни вже заявили, що мають намір вжити судових заходів проти такого рішення.