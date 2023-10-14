Припущення

якщо мені захочеться щоб хтось

– як світло що в ріці пересіклось –

носив кашкет – а я був капелюхом

прим’ятим на колінах і литках

в якому підночовує ріка

в якому сплять в зимі зимові мухи

я би подумав про кармічний стан

про вірш яким би цілий світ зверстав

якби слова зшивалися із фетром

тріщать машинки швейні – бо з цикад –

чекає капелюх на снігопад

разом з сосною і ліванським кедром

якщо мені захочеться в цю мить

вселити в швейну голку світлу нить

знайти когось у жовтих черевиках

в балетках – кедах – просто босоніж

прикинусь капелюхом – що мені?

прикинусь тим що розітри-та-викинь

я би подумав про тремтливий дзвін

у селищі – в якому тільки він

говорить нам про смерті безупинні

про книги недописані – про не

про синій дим і дизельне пальне

зимовий фосфор і будинки сині

якщо мені захочеться щоб з книг

не розсипались літери – щоб з них

народжувався сніг – й промокли сірі кеди

духмяно пахли наокруж книші

у швейних – відміряли метражі

і княжили в околицях поети

я би придумав: сам-я-капелюх

лінивець – шуйця – невиправний сплюх

то в рукаві – на цвяхові – кушетках –

диванах – на столі і під столом

танцює хтось з повітряним слоном

на струнах ніг в поношених балетках

я би придумав: можна й піджаком

подертим черевиком з язиком

мені ж здається краще капелюхом

лежати на колінах і литках

в якому підночовує ріка

в якому взимку сплять зимові мухи