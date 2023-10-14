Припущення

Василь МАХНО

 

якщо мені захочеться щоб хтось

– як світло що в ріці пересіклось –

носив кашкет – а я був капелюхом

прим’ятим на колінах і литках

в якому підночовує ріка

в якому сплять в зимі зимові мухи

 

я би подумав про кармічний стан

про вірш яким би цілий світ зверстав

якби слова зшивалися із фетром

тріщать машинки швейні – бо з цикад –

чекає капелюх на снігопад

разом з сосною і ліванським кедром

 

якщо мені захочеться в цю мить

вселити в швейну голку світлу нить

знайти когось у жовтих черевиках

в балетках – кедах – просто босоніж

прикинусь капелюхом – що мені?

прикинусь тим що розітри-та-викинь

 

я би подумав про тремтливий дзвін

у селищі – в якому тільки він

говорить нам про смерті безупинні

про книги недописані – про не

про синій дим і дизельне пальне

зимовий фосфор і будинки сині

 

якщо мені захочеться щоб з книг

не розсипались літери – щоб з них

народжувався сніг – й промокли сірі кеди

духмяно пахли наокруж книші

у швейних – відміряли метражі

і княжили в околицях поети

 

я би придумав: сам-я-капелюх

лінивець – шуйця – невиправний сплюх

то в рукаві – на цвяхові – кушетках –

диванах – на столі і під столом

танцює хтось з повітряним слоном

на струнах ніг в поношених балетках

 

я би придумав: можна й піджаком

подертим черевиком з язиком

мені ж здається краще капелюхом

лежати на колінах і литках

в якому підночовує ріка

в якому взимку сплять зимові мухи

 

 

 

14.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Альт в музеї митрополита Андрея.
Концертом альтової музики продовжується цикл «Музичних вечорів в музеї митрополита Андрея», ініційований о. Себастьяном Дмитрухом та Наталією Ревакович. 
13.10.23 | | Штука
597-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 64 бойові зіткнення.
13.10.23 | | Україна
Псальми війни
Твір Євгена Станковича є музичним документом страшного воєнного часу, який переживає Україна, він може стати холодним душем для тих, хто, можливо, змирився з цією війною. З нею не можна миритися. В ній можна лише спільно перемагати.
11.10.23 | | Штука
Відрізані перса, язики і засолені жінки
Юрій Винничук
Польська шкільна програма чаїть у собі чимало несподіванок, які ґвалтують польську мову і її дискредитують культуру.
11.10.23 | | Дискурси
595-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.
11.10.23 | | Україна
Міжнародний форум Via Carpatia 2023
Живі зустрічі із військовими письменниками — серцевина цьогорічної Via Carpatia.Традиційно відбудеться вручення премії імені польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».
10.10.23 | | Штука
Письменник і війна
Кшиштоф ЧИЖЕВСЬКИЙ
Ставкою peremohy Джевада Карахасана став вихід із царства темряви: українське "пере-могти" – значить більше, ніж могти.
10.10.23 | | Дискурси
Чому ми забуваємо так багато своїх снів
Стефані Паппас
Ми пам'ятаємо лише частину наших снів, та й ті вислизають з пам'яті. Чи можна запам'ятовувати сни – що радять науковці.
10.10.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.