15 жовтня починає діяти залізничне сполучення Львів-Варшава-Львів.

 

Цієї неділі, 15 жовтня, починає діяти залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Зі сторони Польщі на цьому маршруті працюватиме група SKPL, на поїзди якої пасажири пересідатимуть у Рава-Руській.  

 

 

"Це найкоротша дорога з Варшави до Львова. Українські партнери запевнили нас, що це сполучення має великі перспективи, навіть у випадку відновлення польотів до аеропорту Львів. Українська сторона презентувала нам аналітичне дослідження, у якому йдеться про те, що між Львовом та Варшавою курсує багато автобусів, а значить є попит на перевезення між цими містами. Чи вдасться залізниці перейняти цих пасажирів, час покаже.

По-друге, "Укрзалізниця" планує добудувати євроколію з Рави-Руської до Львова. Цей поїзд матиме великий успіх. А якщо Україна вступить до Європейського Союзу, то це стане додатковим стимулом для розвитку цього залізничного сполучення", - прокоментував появу нового залізничного маршруту директор SKPL Томаш Страпаґєль у інтерв'ю Центру траспортних стратегій.

 

Час подорожі між Варшавою та Равою-Руською включно із митним та паспортним контролем складає понад 7 годин, втім Томаш Страпаґєль запевняє, що незабаром доїхати можна буде швидше, оскільки Польща активно ремонтує колії по всій країні, зокрема і на відтинку Рейовець-Гребенне.

 

Крім того, група SKPL ще раніше заявляла про продовження поїзда Сянок - Устрики Долішні до українського міста Хирів. За словами Томаша Страпаґєля перемовини з цього питання ще тривають.

 

"Ми вважаємо, що до Хирова треба запускати два поїзда: один з Сянока, інший - з Перемишля. Ми подали відповідну заяву до адміністрації Підкарпатського воєводства та "Укрзалізниці". Передусім, перевезення будуть запущені до Рави-Руської, а вже потім може бути й до Хирова. Інфраструктура для цього вже готова, адже колії до Хирова з обох напрямків вже відремонтовані", - повідомив він.

 

13.10.2023

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