США та Катар заблокували 6 млрд доларів для Ірану.

Ці кошти мали стати платою за обмін полоненими.

Адевалє Адейемо

Уряди Сполучених Штатів і Катару домовилися поки що не надавати Ірану доступу до раніше розблокованих активів на суму шість мільярдів доларів на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, американських конґресменів про таке рішення Вашінґтона та Дохи поінформував перший заступник міністра фінансів США Адевалє Адейемо (Adewale Adeyemo). Чиновник запевнив депутатів Палати представників, що ці кошти «нікуди не подінуться найближчим часом».

Нагадаємо, що зазначені кошти, які належать Ірану, раніше цього року були переказані на банківські рахунки в Катарі в рамках угоди, якої досягли американська та іранська сторони, в обмін на звільнення п'яти громадян США. Вашінґтон наполягає, що кошти Іран зможе витрачати лише на гуманітарні потреби. Іранська сторона свою частину угоди виконала та звільнила затриманих американців.

Після масштабної атаки радикального руху ХАМАС на Ізраїль американські законодавці закликали адміністрацію США знову заморозити ці шість млрд доларів.