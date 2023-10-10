Ізраїльська армія знищила близько 1,5 тис. нападників з ХАМАС.

Їхні тіла виявлено на деокупованій території Ізраїлю

 

 

Приблизно півтори тисяч тіл бойовиків ХАМАЗ виявлено на ізраїльській території після того, як ізраїльським військовикам вдалося повернути контроль над півднем країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press з покликом на речника армії оборони Ізраїлю Річарда Гехта.

 

«Армії вдалося майже повністю відновити контроль над кордоном зі Сектором Гази», – зазначив Гехт.  Він також заявив, що в ніч з понеділка на вівторок жоден бойовик ХАМАС не перетинав кордон із Ізраїлем, але визнав, що проникнути на ізраїльську територію все ще можливо.

 

Раніше Ізраїль повідомляв про 900 загиблих мирних мешканців і військовиків. Зокрема, щонайменше 260 осіб загинули на багатолюдному музичному фестивалі, який став ареною одного з найжахливіших масових вбивств в історії Ізраїлю. Тим часом палестинська влада повідомила про близько 700 загиблих у Газі та на Західному березі річки Йордан.

 

Нагадаємо, що зранку сьомого жовтня бойовики ХАМАС несподівано почали обстрілювати Ізраїль ракетами з території Сектора Гази. Одночасно озброєні загони бойовиків вторглися на територію Ізраїлю суходолом, повітрям і морем й атакували жителів цілої низки прикордонних населених пунктів. Нападники не тільки вбили сотні ізраїльтян, а й викрали та вивезли до Сектора Гази понад сто заручників, серед яких жінки, діти та літні люди. У відповідь авіація Ізраїлю завдала ударів по об'єктах ХАМАС у Газі. ЦАХАЛ оголосив початок операції «Залізні мечі». Ізраїльська влада офіційно заявила, що країна перебуває у стані війни.

10.10.2023

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