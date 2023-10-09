РБ ООН не змогла одноголосно засудити агресію ХАМАЗ проти Ізраїлю.

Не всі країни – члени Радбезу погодилися засудити напад ісламістів на Ізраїль, зокрема Росія.

 

                                   Роберт Вуд

 

Рада Безпеки ООН на позачерговому засіданні в неділю, восьмого жовтня, не змогла одноголосно засудити ісламський радикальний рух ХАМАЗ. На засіданні за зачиненими дверима членам Ради безпеки не вдалося погодити єдине рішення. Про це повідомила американська телекомпанія CNN з покликом на дипломатів, які брали участь у закритому засіданні.

 

«Я не хочу вдаватися до подробиць з приводу того, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є ціла низка країн, які засудили напади бойовиків ХАМАЗ», – цитує CNN слова заступника постійного представника США в ООН Роберта Вуда (Robert  Wood). При цьому Вуд додав, що вочевидь не всі держави були готові засудити агресію з боку ХАМАЗ.

 

За словами американського дипломата, США ще до початку засідання вищого органу ООН дали чітко зрозуміти, що вони чекають на одноголосне засудження масових вбивств, скоєних бойовиками-ісламістами. «Важливо, щоб світова спільнота рішуче засудила це неспровоковане вторгнення і терористичні напади і дії, які відбулися й продовжують відбуватися», – підкреслив Роберт Вуд.

 

На запитання, хто заблокував спільну заяву зі засудженням дій ХАМАЗу Вуд відповів: «Я не хочу докладно розповідати про те, що дійсно обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАЗу. Однак очевидно, що не всі країни, і я не хочу вдаватися в подробиці. Я думаю, що ви, ймовірно, зможете вирахувати хоча б одну з країн, хто проти і без мене».

 

Проти засудження дій ХАМАЗу, зокрема, виступила Росія. Представник цієї країни в ООН Василь Небензя заявив, що хотів би розгляду питання у «ширшому фокусі». «Моїм посланням було негайно припинити бойові дії та перейти до припинення вогню та змістовних перемовин, про що говорили десятиліттями», – цитує слова Небензі телеканал «Аль-Джазіра». Він назвав трагічні події в Ізраїлі «результатом невирішених проблем».

 

Постійними членами Ради ООН є Китай, США, Франція, Велика Британія та Російська Федерація. Також до неї нараз входять Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Мальта, Мозамбік, Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія, Еквадор та Японія. Для спільної заяви потрібна одностайна згода всіх 15 членів Ради.

 

Нагадаємо, що зранку сьомого жовтня Бойовики ХАМАЗ несподівано почали обстрілювати Ізраїль ракетами з території Сектора Ґаза. Одночасно озброєні загони бойовиків вторглися на територію Ізраїлю суходолом, повітрям і морем та атакували мешканців у цілій низці прикордонних населених пунктів. Нападники не тільки вбили сотні ізраїльтян, а й викрали та вивезли до Сектора Ґаза понад сто заручників, серед яких жінки, діти та старі люди. У відповідь авіація Ізраїлю завдала ударів по об'єктах ХАМАЗ у Ґазі.

09.10.2023

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