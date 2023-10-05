Опубліковано нові докази, що сучасні люди вийшла з Африки через Левант.

Міжнародна група вчених виявила нові докази міграції ранніх люди з Африки до Євразії по так званому "Північному шляху" (через Синайський півострів і далі через Йорданію) понад 80 тисяч років тому. Раніше вважалося, що перша "нова" хвиля міграція йшла південніше – від Африканського рогу вздовж узбережжя Аравійського та Червоного моря.

Дослідники з Саутгемптонського університету (Велика Британія) та Університету Шаньтоу (Китай) разом з колегами з Йорданії, Австралії та Чехії довели, що існував "добре забезпечений водою коридор", який спрямовував мисливців-збирачів через Левант до Західної Азії та Північної Аравії через Йорданію.

Їхні висновки, опубліковані в журналі Science Advances, підтверджують попередні дослідження, проведені в Аравії, які вказують на те, що цим зеленим сухопутним маршрутом, який тепер перетворився на пустелю, Homo sapiens прямували на північ.

Під час польових робіт в Йорданській рифтовій долині команда науковців виявила ручні інструменти, відомі як "пластівці", на краю ваді - нині пересохлих річкових русел, які десятки тисяч років тому були наповнені води. Вчені використали методи люмінесцентного датування, щоб оцінити, скільки часу минуло відтоді, як осад, яким були засипані знаряддя праці, востаннє був під впливом світла, і встановили, що інструменти, ймовірно, використовувалися приблизно 84 тисячі років тому, а потім, покинуті на березі річки Вадіс, з плином часом їх засипала порода.

Пол Карлінг, професор геоморфології Саутгемптонського університету, коментує: "Довгий час вважалося, що коли рівень моря був низьким, люди використовували південний перехід через Червоне море від Африканського рогу, щоб дістатися до південно-західної Аравії. Однак наше дослідження підтверджує, що існував добре протоптаний шлях на північ, через єдиний сухопутний шлях з Африки до Євразії. Наші нещодавно опубліковані дані - це ключовий пазл головоломки, який показує, що люди мігрували північним маршрутом, використовуючи невеликі водно-болотні угіддя як базу для полювання на багату дику природу на сухих пасовищах. Хоча попередні дослідження шукали великі озера як потенційні водопої, насправді дуже важливими як проміжними пунктами під час міграції були невеликі водно-болотні угіддя ".

Доктор Махмуд Аббас, провідний автор дослідження з Університету Шаньтоу пояснює: "Палеогідрологічні дані з пустелі Йорданії поглиблюють наше розуміння тогочасних екологічних умов. Замість сухої пустелі, луки савани могли забезпечити людей необхідними ресурсами для виживання під час їхньої подорожі з Африки в південно-західну Азію і далі".

"Сучасні" люди з'явилися в Африці між 300 і 200 тисячами років тому і розселялися з континенту в кілька етапів: було кілька хвиль міграції сучасних людей із Африки, починаючи, ймовірно з 270 тисяч років, наймасовіша з них – 120 тис. року тому внаслідок мегапосухи в тропічній Африці, що почалася 135 тис. років тому, що витіснило людей до морських берегів і змусили їх перейти на інші континенти. Але за 90 тисяч років практично всі вони або вимерли, або повернулися назад в Африку, а сучасні люди за межами Африки походять в основному від однієї експансії 70–50 тисяч років тому.

Вважається, що «найновіша» хвиля міграції (оцінюється, що це були 150-1000 осіб з загальнолюдської популяції 2-5 тисяч) була 60–70 тис. років тому через т. зв. «Південний шлях» (через зледеніння протока Баб-ель-Мандеб була на 70 м плиткішою, і, відповідно, вужчою), швидко розсіявшись уздовж узбережжя Азії та досягнувши Австралії (близько 65–50 років тому), Європи та Близький Схід (55 тисяч років тому).