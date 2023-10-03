Євроунія до кінця року розпочне перемовини з Україною щодо вступу.

Перемовини можуть розпочатися навіть попри те, що Київ не виконає всіх вимог щодо членства.

Керівництво Європейської Унії має намір не пізніше грудня поточного року оголосити про початок перемовин про майбутнє приєднання України до ЄУ. Про це у вівторок, третього жовтня, повідомило видання Politico з покликом на свої джерела в дипломатичних колах Брюсселя.

«За словами дипломатів, які знають про ці плани, лідери ЄУ готуються до того, щоб до кінця року дати Києву "зелене світло" на початок офіційних переговорів на вступ до союзу 27 держав», – зазначає видання.

У листопаді Єврокомісія опублікує проміжний звіт щодо того, наскільки Україна виконує необхідні умови для долучення до Євроунії. «Потім ЄК зробить заяву, після якої державам – членам ЄУ буде дуже важко не сказати: ну ж бо розпочнімо перемовини», – розповіло одне з джерел видання.

«Політичний тиск буде надто сильним, щоб окремі держави-члени могли йому чинити опір. Робоче припущення справді полягає в тому, що до грудня Європейська Рада ухвалить рішення розпочати переговори», – заявив співрозмовник, який дав коментарі на умовах анонімності.

При цьому, за словами неназваного представника ЄУ, у листопаді Єврокомісія має подати доповідь на тему того, наскільки Україна, яка набула статусу країни-кандидата на вступ до Унії, та інші держави, які бажають опинитися в ній, задовольняють вимоги, що висуваються під час вступу.

Однак, нагадує Politico, щоб розпочати переговори, Україна мала б виконати сім умов, висунутих Європейською комісією, зокрема провести судову реформу та посилити боротьбу з корупцією. Станом на серпень було виконано лише дві з семи умов. Тож на момент саміту ЄУ в середині грудня повністю завершити це завдання, найімовірніше, не вдасться. У зв'язку з цим європейські лідери можуть дати добро на перемовини, навіть не узгодивши юридичних рамок. «Мета – дати політичну згоду у грудні на старт переговорів», – наголосило одне з джерел видання.

Інше джерело запевнило, що Україна робить успіхи на шляху до Євроунії та що єдине питання, яке, здається, викликає проблеми в короткостроковій перспективі, стосується становища національних меншин в Україні.