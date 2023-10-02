Алієв і Пашинян домовилися про зустріч в Іспанії.

Тим часом до Нагірного Карабаху вперше за 30 років прибула місія ООН.

 

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян домовилися про особисту зустріч. Вона відбудеться у четвер в іспанській Гранаді. Лідери двох країн проведуть перемовини за посередництва Заходу. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am.

 

Тим часом до Нагірного Карабаху прибула місія ООН. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend. Мета місії – ознайомлення зі ситуацією на місцях та визначення гуманітарних потреб мешканців. До складу місії входять представники різних відомств ООН. Як зазначають експерти, востаннє місія ООН відвідувала Карабах близько 30 років тому.

 

Після того, як реґіон перейшов під контроль Баку, майже всі 120 тисяч місцевих мешканців-вірмен Карабаху покинули цю територію. Єреван звинуватив Баку в «етнічних чистках». Баку відкинув ці звинувачення і закликав етнічних вірмен Карабаху не полишати своїх будинків та реінтеґруватися в Азербайджан, обіцявши дотримуватися їхніх прав.

 

Офіційний Баку запевнив, що проводить «реінтеґраційні» перемовини з лідерами Нагірного Карабаху. Тим часом азербайджанські силовики затримали багатьох високопосадовців із колишнього уряду та військового командування невизнаної «Нагірно-Карабаської республіки».

02.10.2023

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