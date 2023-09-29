Фіни збудують укріплення поблизу російського кордону.

Для цього Сили оборони Фінляндії укладають таємні договори з власниками земельних ділянок біля кордону.

 

 

Сили оборони Фінляндії укладають таємні угоди з власниками земельних ділянок, які розташовані біля кордону з Росією. Про це повідомила фінська газета Helsingin Sanomat. Ці договори дозволяють військовикам розпочати термінові фортифікаційні роботи на приватних територіях із повідомленням власників за 24 години.

 

Домовленості про землекористування дозволяють фінським військовикам зводити укріплення та проводити навчання на приватних територіях ще до того, як, наприклад, набуде чинності закон про надзвичайний стан.

 

Закон про надзвичайний стан у Фінляндії запроваджується у разі виникнення особливо поважних криз. Він допускає відхилення від дотримання основних прав та свобод. Отже, для його ухвалення визначений дуже високий поріг. У зв'язку з цим у звичайних обставинах військовики не мають повноважень зводити фортифікації на приватних ділянках, наприклад, шанці чи бліндажі.

 

«Угоди про землекористування призначені для таких ситуацій, коли з'являються ознаки можливої кризи і слід розпочати підготовку до оборони, проте необхідні положення закону про надзвичайний стан не діють», – пояснив відповідальний за термінові фортифікаційні роботи Сил оборони Фінляндії підполковник Саулі Гонґісто (Sauli Hongisto).

 

Сили оборони Фінляндії заздалегідь визначили ключові території, які є важливими з позиції захисту країни. Місцеві власники земельних ділянок стали ставитись до згаданих угод більш прихильно з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року. «Ставлення стало значно позитивнішим. Люди розуміють, з чим пов'язаний договір про землекористування», – зазначив Саулі Гонґісто.

29.09.2023

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