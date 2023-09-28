«Нагірно-Карабахська республіка» припинить існування до кінця року.

Віповідний указ підписав глава невизнаного державного утворення Самвел Шахраманян.

Самвел Шахраманян

Самопроголошена «Нагірно-Карабахська республіка» (Арцах) припиняє своє існування з 1 січня 2024 року. Указ про це підписав у четвер, 28 вересня, її «президент» Самвел Шахраманян – повідомив вірменський інформаційний портал News.am. У документі також йдеться про те, що мешканці Карабаху можуть самі вирішити, залишатися їм у Нагірному Карабаху, враховуючи «умови реінтеграції, представлені Азербайджанською Республікою», чи еміґрувати.

«Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні, до 1 січня 2024 року, республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування», – йдеться в указі. Також зазначається, що рішення про розпуск невизнаної республіки було ухвалено, виходячи зі ситуації, яка склалася після 19 вересня 2023 року. Нагадаємо, що того дня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабаху з метою відновлення конституційного ладу». 20 вересня було досягнуто домовленості про припинення вогню на умовах Азербайджану, який зажадав повного роззброєння армії невизнаної республіки та виведення вірменських військ з реґіону.

Влада Азербайджану при цьому запевняє, що цивільному населенню Карабаху нічого не загрожує. Проте вірменське населення невизнаної республіки масово виїжджає до Вірменії. За тиждень Нагірний Карабах залишили понад 65 тисяч вірмен.

А 27 вересня у Лачинському коридорі азербайджанською стороною було затримано, а згодом заарештовано колишнього «державного міністра» «Нагірно-Карабахської республіки», російсько-вірменського бізнесмена, мільярдера Рубена Варданяна. Азербаджанські правоохоронці висунули йому звинувачення за трьома статтями КК країни: фінансування тероризму, участь у створенні та діяльності збройних формувань чи груп, які не передбачені законом, та незаконни перетин державного кордону.

Нагадаємо, що «Нагірно-Карабахська республіка» була проголошена 2 вересня 1991 року в межах Нагірно-Карабахської автономної області Азербайджанської РСР. Вона не була визнана жодною з країн-членів ООН, навіть Вірменією. Азербайджан наполягав на тому, що Нагірний Карабах є його невід'ємною частиною, а Вірменія підтримувала «НКР». Конфлікт навколо Нагірного Карабаху не припинявся з 1991 року, неодноразово переходячи у збройні сутички та повномасштабні бойові дії між Азербайджаном і Вірменією.