На других республіканських дебатах більшість кандидатів – за пролонґацію допомоги Києву.

Проте один із кандидатів намагався перекинути на Україну частку провини за війну.

Більшість кандидатів у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії, які брали участь у другому раунді внутрішньопартійних дебатів, висловилися за континування допомоги Україні. Хоча кожен бачить цю допомогу по-різному. Дебати проходили в каліфорнійському місті Сімі-Веллі. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

З найбільш різких позицій виступили колишня постійна представниця США при ООН та ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі (Nikki Haley), колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті (Chris Christie), сенатор США від Південної Кароліни Тім Скотт (Tim Scott) та колишній віцепрезидент Майк Пенс. Вони жорстко розкритикували скептичні висловлювання експрезидента Дональда Трампа щодо України та необхідності військової допомоги для ЗСУ. Це стало відображенням внутрішньопартійної боротьби у Конґресі США, який обговорює це питання.

Губернатор Флориди Рон Десантіс (Ron DeSantis) намагався виглядати поміркованим стриманим у своїх висловлюваннях щодо допомоги Україні. І лише підприємець індійського походження Вівек Рамасвамі (Vivek Ramaswamy) заявляв про недоцільність підтримувати Україну.

Десантіс заявив, що перше, що він зробить, якщо стане президентом, це буде завершення українського конфлікту, оскільки це відповідає інтересам США. При цьому він зазначив, що «не виписуватиме Україні чеки на величезні суми».

Рамасвамі виступив з критикою на адресу Києва, намагаючись перекинути на Україну частку провини за російсько-українську війну. «Те, що Путін – злий диктатор, не означає, що Україна – добра», – зазначив він. Рамасвамі вважає, що Сполучені Штати потребують мирного плану врегулювання ситуації в Україні. Раніше він заявляв, що для завершення конфлікту Київ має погодитись на те, що частина українських територій залишиться під контролем Росії. Окрім того, за словами Рамасвамі, Китай, а не Росія, є справжнім ворогом Сполучених Штатів, і що жорстка лінія США щодо Кремля «ще більше штовхає Росію в обійми Китаю».

Крісті засудив тези Рамасвамі як «наївність деяких людей на цій сцені» і попередив: «Якщо ми віддамо щось від України, наступною стане Польща». Тім Скотт і Майк Пенс заявили, що приниження армії президента Росії Путіна відповідає інтересам США. Гейлі сказала, що «перемога Росії є перемогою Китаю». Пенс стверджував, що дозвіл Росії захопити частину України призведе до того, що Китай потенційно вторгнеться на Тайвань.

Організатори дебатів та їхні учасники розкритикували колишнього президента США Дональда Трампа, який також балотується на посаду глави держави, за те, що той вдруге відмовився брати участь у дебатах.