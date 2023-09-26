581-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:19 Українська асоціація футболу засудила рішення UEFA про дозвіл російським юніорським командам U-17 грати у своїх турнірах (без прапора, національної форми, гімну, а також при умові змагання на нейтральних полях). УАФ заявила, що не братиме участі в жодних змаганнях за участі російських команд та звернулася до інших асоціацій-членів UEFA з проханням бойкотувати можливі матчі з росіянами. "Ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд із РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде Російська Федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерує російську агресивну політику", – йдеться у заяві асоціації.

12:02 Частина українських пілотів опановує літаки F-16 за кордоном, а ті льотчики, що залишились в Україні, тренуються на винищувачах у віртуальній реальності та "виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України", – повідомило командування Повітряних сил.

11:45 ​​ Бійці Російського добровольчого корпусу, які воюють на боці України проти агресора, у бою на Курщині знищили кілька російських ФСБ-шників, прикордонників та військових, повідомив начальник ГУР Кирило Буданов. РДК будуть продовжувати рейди у прикордонні регіони РФ, і масштаб цих атак зростатиме.



11:30 ​​ Вчора, у вівторок 26 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,6% вище, ніж позавчора, у понеділок, повідомили в Укренерго.

11:15 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Із середини вересня 2023 року Росія, швидше за все, вперше застосувала підрозділи своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Це з'єднання почали перекидати в Україну з кінця серпня 2023 року. повідомляється, що підрозділи двох мобільні частин цієї армії - 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади - воюють на фронті в секторі на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж межі між Донецькою та Луганською областями. З початку вторгнення Росія лише зрідка зберігала вільним угруповання розміром з армію, яке потенційно могло б стати основою для нового великого наступу. Зважаючи на те, що 25-а армія, очевидно, розгортається частинами для посилення розтягнутої лінії фронту, скоординований новий російський наступ протягом наступних тижнів є малоймовірним.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 147 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 99 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Ремонтні роботи на польській станції Перемишль закінчаться 8 жовтня, після чого поїзди №31/32 Запоріжжя — Перемишль, №35/36 Одеса — Перемишль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Київ — Перемишль курсуватимуть за звичним розкладом, це повідомили в "Укрзалізниці", а кількість місць в поїзді №73/74 Харків-Перемишль збільшиться вдвічі, відправлення поїзда №73/74 у оновленому форматі з Харкова (з 7 жовтня) о 13:36, прибуття до Перемишля об 11:17. Зворотно з Перемишля (з 8 жовтня) о 13:45, прибуття до Харкова о 14:55.

Призначений на час польських ремонтів додатковий рейс №119/120 Київ — Холм продовжить курсування і після завершення ремонтних робіт, тобто кількість міжнародних рейсів збільшиться.

10:30 Країни Євросоюзу можуть почати офіційні переговори з Україною щодо членства в ЄС уже в грудні, вважає президент Європарламенту Роберта Метсола. Вона хоче, щоб офіційні переговори почалися до Різдва, але рішення залишається за міністрами ЄС, які проведуть офіційну зустріч у грудні після того, як у жовтні буде представлено публічний звіт про прогрес України в реформуванні судової системи, боротьбі з корупцією та відкритті ринків.

За її словами, Європейський Союз має розпочати масштабні зміни, щоб підготуватися до прийняття України до своїх лав. При цьому "нічого не має бути виключено", включно зі скасуванням торговельних тарифів і наданням Києву доступу до внутрішніх ринків до повного вступу.

10:15 Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував файні новини на таврійському напрямку:

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

136,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

51,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

146,5% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

205,7% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

71,1% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

38,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але тактична ситуація у Вербовому залишається незрозумілою. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні операції на Мелітопольському та наступальні дії на Бахмутському напрямках. Пов’язаний із Кремлем мілблогер стверджував, що українські війська дійшли до північної околиці Новопрокопівки. Російські джерела досі не відповіли на заяву пов'язаного з російськими десантниками джерела про те, що українські сили станом на 24 вересня контролюють половину Вербового. ISW не спостерігала доказів такого просування українців, і джерело, яке повідомляє про це, має дуже невелику кількість фоловерів. Слід зазначити, що інші джерела, пов’язані з ПВД, не реагували на ці заяви.

• Виглядає, що в районі Новопрокопівки дедалі частіше контратакують виснажені елементи 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Росії. Це свідчить про те, що українські контрнаступальні операції могли виснажити відносно елітніші російські підрозділи десантників, які відповідали за контратаку в цьому районі. Протягом останнього тижня там все частіше брали участь підрозділи 70-го та 71-го гвардійських мотострілецьких полків цієї дивізії, а російський мілблогер стверджував, що 25 вересня українські війська з позицій під Новопрокопівкою витіснили підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії. Підрозділи 70-го, 71-го та 291-го мотострілецьких полків цієї дивізії регулярно брали участь у боях та контратаках проти українських сил на передових російських оборонних позиціях у районі Оріхова, перш ніж відступити в другій половині серпня за російський оборонний рубіж між Вербовим та Солодкою Балкою. В першій половині серпня російські війська для контратак проти розширюваного українського прориву в цьому районі перекинули на Оріхівський напрямок частини більш елітних 7-ї та 76-ї дивізій ПДВ, що, можливо, забезпечило частинам 42-ї мотострілецької дивізії перепочинок від бойових дій. Частини 70-го мотострілецького полку, можливо, провели одну з небагатьох ротацій підрозділів, які спостерігав ISW на цій ділянці фронту, що могло дозволити їм частково поповнити свої сили. Участь 70-го та 71-го мотострілецьких полків у контратаках навколо Новопрокопівки дозволяє припустити, що українські контрнаступальні операції могли значно погіршити боєздатність частин 7-ї та 76-ї дивізій ПДВ і що ці частини десантників більше не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву на Оріхівському напрямку. Російське командування могло залучити 70-й та 71-й мотострілецькі полки до оборони та контратак у районі Новопрокопівки, щоб дозволити підрозділам ПДВ зосередити оборонні операції на західному та східному флангах українського виступу на Оріхівському напрямку. Також можливо, що підрозділи 70-го та 71-го мотострілецьких полків займали позиції поблизу Новопрокопівки після відходу з позицій далі на північ і зараз вступають у бій з українськими військами, оскільки український наступ досягнув околиць Новопрокопівки. Приблизно місячний перепочинок і можливе відновлення навряд чи зможуть компенсувати значні втрати, яких зазнали підрозділи цих двох полків під час оборони в ході попереднього контрнаступу. Підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот) так само оборонялися, утримуючи передові оборонні позиції на початку контрнаступу, і нещодавні українські контрнаступальні операції, за повідомленнями, зробили ці підрозділи небоєздатними. Російське командування ризикує зробити вже виснажені підрозділи 70-го і 71-го мотострілецьких полків небоєздатними, якщо задіє їх для контратак проти українського наступу біля Новопрокопівки.

• Повідомляється, що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії дислокуються ще під Токмаком. Це дозволяє припустити, що російське командування не укомплектувало глибоко багатоешелоновану оборону на півдні України. Російські джерела повідомили 25 і 26 вересня, що підрозділи 3-го батальйону 71-го мотострілецького полку брали участь у сутичці з військовою поліцією 70-го мотострілецького полку в окупованому Токмаку. Присутність підрозділів 70-го і 71-го мотострілецьких полків у Токмаку свідчить про те, що російські війська розгорнули підрозділи цих полків по всій багатоешелонованій обороні між нинішньою лінією фронту і Токмаком. Однак російські війська, як видається, продовжують розгортати більшу частину своєї бойових сил на заході Запорізької області безпосередньо біля лінії фронту. Розгортання 70-го і 71-го мотострілецьких полків ще й у Токмаку дозволяє припустити, що підрозділи тих самих російських з'єднань і частин, які обороняються на передових позиціях, утримують позиції – ймовірно, в меншій кількості – в наступних рубежах оборони. Не виключено, що тилові оборонні позиції утримують непомічені підрозділи інших російських частин і з'єднань, хоча нинішня тенденція російських військ зосереджуватися на передовій вказує на те, що це малоймовірно.

• Схоже, міжнаціональна напруженість сіє розкол між частинами російського 42-го гвардійського мотострілецького полку, які обороняються від українського контрнаступу в західній Запорізькій області. Арсен Теміраєв, мобілізований військовослужбовець із Північної Осетії-Аланії, який служить у 70-му гвардійському мотострілецькому полку, позавчора опублікував відео, в якому стверджує, що російські військові поліцейські 70-го полку 24 вересня побили його та двох інших солдатів 3-го батальйону 71-го гвардійського мотострілецького полку в Токмаку. Теміраєв стверджував, що військові поліцейські запитали про його національність, а потім заявили йому, що "Росія для росіян". Він стверджував, що військова поліція побила його та інших військовослужбовців, тому що місцевий житель Токмака заявив, що солдати скоїли сексуальне насильство над дітьми — злочин, який Теміраєв заперечував. Теміраєв скаржився: "Я думав, що нацисти по той бік. Виявляється, вони всередині нас". Вчора глава Північної Осетії-Аланії Мєняйло відреагував на це, заявивши, що бійці добровольчих батальйонів "Штурмова Осетія" і "Аланія", які перебувають у цьому районі, підтвердили інцидент. Мєняйло повідомив про інцидент командуванню Південного військового округу, яке поінформувало командувача 58-ї загальновійськової армії, і назвав інцидент неприйнятним стосовно будь-якого російського військовослужбовця. Міжетнічна напруженість між російськими підрозділами, що діють на передовій і в тилу на заході Запорізької області, може загрожувати цілісності російської оборони та згуртованості підрозділів на тлі нещодавніх українських успіхів у цьому районі.

• Міжетнічна напруженість також може загрожувати ширшому авторитету глави Чеченської Республіки Кадирова в російській політичній сфері на тлі суперечки навколо сина Кадирова. 25 вересня Кадиров опублікував відеозапис того, як його син Адам б'є затриманого чоловіка, звинуваченого у спаленні Корану, і похвалив свого сина за побиття. Інцидент викликав різний осуд і заклики до розслідування з боку російських чиновників. Голова російської ради з прав людини Фадєєв заявив, що спалення Корану є серйозним злочином, але чиновники повинні дотримуватися правил затримання підозрюваних, а член цієї ради Мєркачова закликала до розслідування і назвала ситуацію "викликом для всієї правової системи Росії". Мєркачова виступила з тонко завуальованою критикою Чеченської Республіки, стверджуючи, що "в конкретному регіоні чиновники показали, що скоюють злочини і їм за це нічого не буде". Інші російські чиновники, в тому числі уповноважена з прав людини Москалькова, закликали Адама Кадирова відповісти за скоєний злочин в російському суді. Рамзан Кадиров, як повідомляється, відповів на запит журналіста і заявив, що він не був свідком нападу і що Адам Кадиров "незалежний і темпераментний". Він похвалив поведінку сина і заявив, що не карає його, але сказав, що Адам буде покараний за всією суворістю російського законодавства, якщо російський суд визнає його винним. [ISW вже давно спостерігає напруженість у відносинах між чеченськими і нечеченськими офіційними особами та військовими частинами, а емоційна реакція вищих російських чиновників свідчить про те, що політичний статус Кадирова може бути недостатнім, щоб захистити свого сина від наслідків цієї ситуації.

• Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу обговорив поточні зусилля міністерства щодо підвищення бойових можливостей повітряно-десантних військ Росії та включення до них підрозділів, подібних до тих, які зазвичай є в мотострілецьких підрозділах, щоб краще узгодити десантні підрозділи з їхніми теперішніми бойовими ролями в Україні. Шойґу заявив під час виступу на вчорашній колегії міністерства оборони Росії, що міноборони здійснює заходи щодо підвищення бойового потенціалу російських ПДВ шляхом створення нових десантно-штурмових з'єднань та підвищення розвідувальних, ударних та вогневих можливостей ПДВ. Він заявив, що майже завершено формування п'ятої російської дивізії ПДВ — 104-ї десантно-штурмової дивізії, а також додаткового парашутно-десантного полку у складі 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, й анонсував – міноборони планує, що до кінця 2023 року всі російські дивізії ПДВ матимуть бригаду матеріально-технічного забезпечення та ремонтно-відновлювальні батальйони і що вони будуть "доукомплектовані" артилерійською бригадою, але не уточнив часових рамок цього. Ці додаткові підрозділи наблизять російські дивізії ПДВ до складу типової російської мотострілецької дивізії. Шойґу не заявив, що російські дивізії ПДВ отримають танкові полки, які є звичайними для російських мотострілецьких дивізій. Ці додаткові підрозділи, ймовірно, дозволять російським військовим використовувати російські дивізії ПДВ майже взаємозамінно з мотострілецькими дивізіями в майбутньому, а підрозділи ПДВ в Україні все частіше діють як бойова піхота, подібно до мотострілецьких дивізій. Надання міністерством оборони Росії додаткових підрозділів російським частинам і з'єднанням ПДВ, що служать в Україні, є визнанням ролі, яку російські сили ПДВ зараз відіграють в Україні, і підкреслює нестандартний спосіб, у який російські військові застосовують ці сили. Ці формування стали "повітряно-десантними" лише за назвою, і незрозуміло, коли міністерство оборони Росії планує знову підняти їх у небо.

• Російські війська в ніч з 25 на 26 вересня завдали серії ударів БПЛА "Шахед-131/136" по портових і військових об'єктах в Україні.

• Більшість російських і західних джерел стверджували, що командувач Чорноморського флоту Росії адмірал Соколов живий після того, як міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких Соколов нібито був присутній на нараді 26 вересня, хоча наразі ситуація залишається незрозумілою. В Силах спецоперацій України заявили, що уточнюють інформацію про можливу загибель Соколова, але наявні джерела вказують на те, що він загинув.

• Повідомляється, що міноборони Росії найняло деяких колишніх співробітників "групи Ваґнера" в афілійовані з міноборони приватні військові компанії, які воюють в Україні, тоді як переговори між керівництвом "Ваґнера" та Росгвардією нібито зайшли в глухий кут через розбіжності щодо незалежності та консолідованості "Ваґнера".

• Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка–Донецьк, а також на заході Запорізької області.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: