Польські слідчі встановили, що торік на польські терени впала українська ракета.

Україна досі не співпрацювала з польським слідством у цій справі.

Слідчі прокуратури Польщі дійшли висновку, що ракета, яка минулого року впала в польському селі Пшеводув за сім кілометрів від українського кордону, була випущена українською системою протиповітряної оборони. Про це повідомила газета Rzeczpospolita з покликом на джерела в прокуратурі.

Слідчі встановили місце, з якого українська установка С-300 серії 5В55 радянського виробництва запустила ракету. Слідчі відкинули версію, що ракету запустила Росія, оскільки російські війська були задалеко від Пшеводува. Крім того, слідчі не вважають, що ракету запустили з Білорусі.

Ракета впала на території Польщі 15 листопада 2022 року під час масованого ракетного удару російських військ по Україні, зокрема по Львівській області. Через падіння ракети загинули два польські фермери 59 і 60 років.

Джерела Rzeczpospolita зазначили, що сили ППО України запускали зенітні ракети парами для підвищення ефективності – одна ракета влучила в ціль, а інша продовжила політ вхолосту. Співрозмовник видання зазначив, що на певній висоті внутрішні механізми ракети мали б запустити її самознищення, але з невідомих причин цього не сталося.

Речник Генеральної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський (Łukasz Łapczyński) сказав у коментарі для Rzeczpospolita, що слідчі отримали висновки у цій справі ще раніше, «але враховуючи їхній засекречений характер, ми не повідомляємо їхнього змісту». «На цьому етапі слідчі дії на польській території вичерпані. Ми надіслали запит про правову допомогу Україні та чекаємо на відповідь», – сказав представник відомства.

За даними видання, Україна досі не співпрацювала з польським слідством у справі падіння ракети й не надала жодних матеріалів.