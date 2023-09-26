Ексмера Єревана заарештовано за причетність до замаху на прем’єра Пашиняна.

Альберт Базеян своєї провини не визнає і вважає себе політв'язнем.

Ексмер Єревана (1999–2001), ексвіцеспікер парламенту (1996–1999) та колишній віцеголова спілки добровольців Арцаху «Єркрапа» Альберт Базеян заарештований за звинуваченням в організації замаху на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Про це повідомив інформаційний портал News.am з покликом на слова адвоката затриманого – Георгія Мелікяна.

Інші подробиці справи адвокату наразі не відомі, він лише повідомив, що Альберт Базеян своєї провини не визнає і вважає себе політв'язнем, якого влада посадила до в'язниці через напружену ситуацію.

Раніше повідомлялося, що 23 вересня за підозрою у спробі узурпації влади Служба національної безпеки (СНБ) Вірменії затримала Альберта Базеяна та ще сімох членів військово-патріотичної організації «Хрестоносці». Їх звинуватили у плануванні фізичного знищення прем'єр-міністра Пашиняна й організації захоплення влади. Представники СНБ наголосили, що затримані не змогли завершити злочин незалежно від їхньої волі.