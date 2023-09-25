Таке скомпліковане

Росіяни майже навчилися вимовляти українське слово «контрнаступ» і звикають до «прильотів» від Севастополя до Петербургу, притомні люди чекають виборів в Польщі. Огляд подій тижня в Україні.

Польське тижня

Хочеться сподіватися, що після 15 жовтня, коли в Польщі станеться електоральний здвиг, конфлікт між сусідами піде в історію, але чомусь не виходить - заочний діалог між лідерами двох країн в стилі «сам дурак» запам’ятається надовго. Згадуватимуть «помилки перекладу» в контексті президента Дуди і його порівняння України з людиною, що тоне, а особливо поминатимуть прем’єра Моравецького, який заявив, що Польша припинила надавати Україні зброю (потім Дуді довелося виправдовуватися тим, що мова йшла лише про новітнє озброєння, що йде безпосередньо на посилення польської армії), а Зеленському рекомендував щоб він "більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно в ООН". Польський прем’єр мав на увазі ці слова українського президента: "Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові".

Як в дитсадку, розставити посварених малюків в різні кути, спробували американці. Видання Bloomberg повідомляє з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону, що Штати вимагають від Польщі конкретних роз'яснень щодо підтримки України.

Що стосунки між країнами ще не набрали рис катастрофічних свідчить захід в польському Любліні, де Зеленський «за вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польської співпраці» нагородив орденом княгині Ольги ІІ ступеня Б’янку Залевську – польську журналістку, яка з 2014 року працювала в зоні АТО, а пізніше як волонтер збирала й передавала в Україну гуманітарну допомогу і орденом "За заслуги" ІІІ ступеня польського медика-рятувальника Даміана Дуди (не родич президента). "Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали", – завив Зеленський на церемонії нагородження.

Натомість Польща підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна країнам, які його потребують. "Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги", – зробив свій крок назустріч польський президент, але заборону на продаж українського збіжжя в країні далі вважає правильною.

А те, що вибори негативно впливають на найвищих посадовців, вкотре довів міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, який попросив канцлера Німеччини Олафа Шольца поважати суверенітет Польщі та утримуватися від заяв, які шкодять відносинам двох країн. Малася на увазі заява німецького канцлера щодо незаконної видачі віз мігрантам польськими чиновниками. Тепер поляки мають шанс посваритися зі своїми західними сусідами.

Американське тижня

В україно-американських стосунках «зернової» складовою нема, і, на перший погляд, взаємини складаються якнайкраще. Наприклад, міністерство оборони США оголошує новий пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого становить близько 325 млн доларів. В пакет входять: ракети AIM-9M для протиповітряної оборони; додаткові боєприпаси для HIMARS; системи протиповітряної оборони Avenger; кулемети для боротьби з безпілотниками; 155-мм артилерійські (в тому числі касетні) снаряди; 105-мм артилерійські снаряди; ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням; протитанкові системи Javelin та AT-4; понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї; 59 легких тактичних машин.

Потім стало відомо, що Україна та США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці для забезпечення стійкості енергосистеми України. В посольстві Штатів в Україні повідомили, що мова йде про 522 млн доларів,

В Нью-Йорку на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Байден говорить: «Росія вірить, що світ втомиться і дозволить їй жорстоко поводитися з Україною без наслідків. Але я запитую вас наступне: якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН, щоб заспокоїти агресора, чи може будь-яка держава-член почуватися впевненою, що вона захищена? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде незалежність будь-якої нації безпечною?»

Подружжя Байденів зустрічає подружжя Зеленських в Білому домі.

В Сенаті лідер республіканців Мітч Макконел після зустрічі з Зеленським заявляє: «Американська підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в наші власні прямі інтереси».

Ніби все оптимістично, але і в американців трапляються вибори, нехай не через три тижні, а аж через рік, але і вони вже псують загальну картину. В матеріалі Bloomberg зазначається, що кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс виступив проти членства України в НАТО. Партійна дисципліна за океаном явно криває і губернатор заявляє, що приєднання нашої країни до Альянсу «дасть більше зобов'язань для США», тому це нібито не в інтересах Вашингтона. Крім того, губернатор переконаний, що Штати не повинні давати Україні «чистий чек» (підписаний чек, на якому не вказано суму грошей), оскільки вона не «використовує важелі впливу, щоб закінчити конфлікт».

Дональд Трамп мав би висунути претензії ДеСантісу за плагіат, а українцям треба бути готовими до того, що ця риторика з наближенням американських виборів посилюватиметься, бо пролетаріат і в США любить, коли йому нагадують «ми найсильніші, нам всі винні».





Канадське тижня

Компенсувати десантісовські геополітичні розмірковування довелося прем’єру Канади, бо після Штатів Зеленський відвідав Джастіна Трюдо, який називав його своїм другом. Крім нього настрій президентові України підійняла генерал-губернаторка Канади Мері Саймон фразою «Ми солідарні з Україною. Сьогодні й завжди ми залишаємося об’єднаними заради демократії та свободи, миру й безпеки». Сам Трюдо потішив більш конкретною інформацією. «Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою… Це зокрема створить додаткові робочі місця», - заявив канадський премєр. В парламенті Канади Зеленський традиційно зібрав масу аплодисментів, а про результати зустрічі президента з канадськими підприємцями стане зрозуміло, коли тамтешній бізнес зайде в Україну.

Поки ж що Трюдо деталізував новий кількарічний пакет допомоги Україні, в рамках якого Канада надасть Україні 35 дронів з камерами високої точності, легкі броньовані машини та амуніцію, що відповідає стандартам НАТО. Також Канада допомагатиме Україні з обслуговуванням танків. Крім того, Канада зробить фінансовий внесок у консорціум, у якому лідирує Великобританія, для надання військового спорядження для України. В планах – виділення 650 млн канадських доларів на 50 броньованих машин та спеціальних машин для евакуації, які будуть вироблені у канадській провінції Онтаріо.

Дурниць про «конфлікт» і «зобов’язання» в країні, де живе понад 1,4 громадян з українським корінням (так порахував сам Трюдо), не прозвучало.

Глобальне тижня

Згадана 78-а сесія Генеральної Асамблеї ООН очікувано стала майданчиком, де світові лідери мали можливість виговоритися про важливе або про те, що вважають важливим.

Зеленському пост-фактум закидають, що з високої трибуни він не знайшов слів, якими б міг зацікавити тих, хто представляє Глобальний Південь, хоча з бразильським президентом поспілкувався. Лулу бесіду особливо не коментував.

Стосовно Байдена варто згадати, що, крім України, президент США говорив про доцільність розширення Ради безпеки ООН і вирішення проблеми права вето, яке безпардонно експлуатує РФ.

Сєргєй Лавров в чергове плів про можливість переговорів щодо припинення війни, але, мабуть, і сам не вірив в те, що говорить.

Анджей Дуда в Нью-Йорку знайшов спільну мову з українським колегою і говорив не про зерно, а про необхідність покарати Росію, бо вона вчинила акт агресії.

Адвокатом росіян на якийсь час став турецький лідер, який незбагненним чином помітив, що РФ хоче припинити війну.

Промов на Асамблеї було достатньо, зацікавлені могли оцінити уміння спіч-райтерів і акторські майстерності ораторів, але крім як майданчик «для поговорити» ООН вже не використовується.