Зростають рейтинги несхвалення і Байдена, і Трампа.

Наразі їхні електоральні підтримки практично рівні.

Рейтинг несхвалення президента Сполучених Штатів Джо Байдена досяг своєї найвищої позначки за весь час його перебування на посаді. Про це свідчать дані свіжого національного опитування, проведеного телеканалом NBC News. Згідно з дослідженням, рейтинг несхвалення американського лідера зріс до 56%. При цьому лише 41% респондентів заявили, що задоволені його діями.

Результати опитування також свідчать, що підтримка Байдена знижується серед виборців віком від 18 до 24 років, які досі активно виступали за президента. У цій віковій групі голову Білого дому підтримують 46%. Серед латиноамериканців про підтримку президента заявили 43% опитаних, а серед незалежних виборців – 36%.

Крім того, за даними опитування, 53% респондентів не схвалюють зовнішню політику Байдена, а 59% – те, як президент вирішує економічні питання.

Більшість виборців вказали на вік Байдена – йому наразі 80 років. 74% респондентів заявили, що мають серйозні (59%) або помірні (15%) побоювання з приводу ментального та фізичного здоров'я, щоб повноцінно виконувати обов'язки президента.

У той же час щодо основного суперника Байдена 77-річного експрезидента Дональда Трампа існують ті самі застереження, хоча не такі загрозливі. 47% висловили поважні (34%) чи помірні (13%) сумніви у ментальних та фізичних здатностях Трампа виконувати обов’язки національного лідера.

Проте аж дві третини опитаних (62%) поважно (52%) чи помірно (10%) стурбовані різними кримінальними та цивільними судовими процесами проти Трампа за евентуальні правопорушення, зокрема за спробу скасувати президентські вибори 2020 року.

Проте в будь-якому разі популярність Трампа у середовищі Республіканської партії зростає. За три минулі місяці його партійний рейтинг зріс на вісім відсоткових пунктів і нині сягає 59%. Тоді як головного конкурента – губернатора Флориди Рона ДеСантіса (Ron DeSantis) – підтримують лише 16%. За ним ідуть колишня амбасадор в ООН Ніккі Гейлі (Nikki Haley) з 7%, колишній віцепрезидент Майк Пенс (Mike Pence) і колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті (Chris Christie) – по чотири відсотки кожен.

Загальні електоральні рейтинги Бадена і Трампа нині стали практично ідентичними – за кожного готові проголосувати по 46 відсотків американців. Але що цікаво, якби проти Байдена виступав ДеСантіс, то демократичний кандидат залишився б при тому ж рейтингу, а республіканця підтримали б лише 45%. А от якби номінантом від Республіканської партії стала Ніккі Гейлі, то вона мала б перевагу над чинним президентом: 46% за Гейлі проти 41% – за Байдена.

Опитування NBC News було проведено 15–19 вересня й охопило понад тисячу зареєстрованих виборців. Телеканал зазначає, що похибка становила 3,1%.